Bakan Osman Aşkın Bak'tan tekvandoculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 46 kilo kadınlarda şampiyon olan Rukiye Yıldırım ve 54 kiloda bronz madalya kazanan Deniz Dağdelen'i kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen ve 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde madalya kazanarak bizleri sevindiren Avrupa şampiyonu olan Rukiye Yıldırım ve Avrupa üçüncüsü Deniz Dağdelen'i tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Ayrıca şampiyonanın ikinci gününde mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

