BAKAN ÖZHASEKİ: 500 BİN KONUTU DEĞİŞTİRİP, DÖNÜŞTÜRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehme Özhaseki, (İstanbul'daki kentsel dönüşüm) “İnşallah kanun çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştirip, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bu piyasaya yılda yaklaşık 150-200 milyar liranın girmesi demek. Sadece inşaat maliyeti olarak söylüyorum bunu."

(Atatürk Havalimanı geleceği) “Bu konuda verilmiş net bir karar yok. Bu konuda çok değişik fikirler var. Ama ben konutların doldurulacağını falan zannetmiyorum. Çok da değişik fikirler var."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehme Özhaseki, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Aydın Düşünce Platformu tarafından düzenlenen “Şehir ve Medeniyet" konferansına katıldı.

Özhaseki, konferansta yaptığı konuşmasında İstanbul'un deprem riskinin fırsata çevrilebileceğine dikkat çekerek, “Bir taraftan düşündüğümüz, kendi kimliğimizi inşa edeceğimiz şehirler kurarız. Bir taraftan yeşil şehirler dediğimiz konsepti uygularız. Bir taraftan sosyal donatılarını yeniden ayarlayarak ihtiyaç duyduğumuz o alanları çok rahat ve ferah bir şekilde yeniden planlayabiliriz. Bunun ekonomiye de müthiş bir katkısı olur. İnşallah kanun çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu değiştirip, dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bu piyasaya yılda yaklaşık 150-200 milyar liranın girmesi demek. Sadece inşaat maliyeti olarak söylüyorum bunu. Arkasından içinde kendine has bir takım ev eşyaları yenilenecek vesaire, 300 sektör bundan etkilenecektir. Bunların yerli ve milli olması gerekiyor" dedi.