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Bakan Özhaseki, AA Editör Masası'na konuk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 13:16 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: (1) - "(İmar Barışı) Vatandaşla ihtilafları sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başayız. Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor. İnşallah cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar Barışı" düzenlemesinin devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdireceğini belirterek, "Kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başayız. Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor. İnşallah cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Bakan Özhaseki, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detayları AA Editör Masası'nda açıkladı.

Özhaseki, 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek düzenleme kapsamında başvuruların 8 Haziran'da başlayıp 31 Ekim'e kadar süreceği hatırlatılarak, "İmar barışına neden ihtiyaç duyuldu, imar barışının sağlayacağı faydalar neler? Yapı Kayıt Belgesi vatandaşa ne gibi bir hak sağlayacak? İmar barışından hangi yapılar faydalanacak, istisnalar var mı? Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak?" sorularını yanıtladı.

Ellerindeki verilere göre Türkiye'de 26 milyon 358 bin bağımsız birim bulunduğunu belirten Özhaseki, yani ülkedeki fabrikalar, iş yerleri, konutlar, bağ, yayla evleri gibi ne kadar yapı varsa hepsinin 26,5 milyon civarında olduğunu söyledi.

Bunların normal şartlarda belediyelere müracaat edilerek, ruhsat alınarak yapılması gerektiğini anlatan Özhaseki, ancak insanların geleneklere göre ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde rastgele yerlere evler yaptıklarını ya da fabrikasını büyütürken bunu ruhsat almadan gerçekleştirdiğini, bu gibi durumların türlü sorunlara neden olduğunu bildirdi.

Bakan Özhaseki, imara aykırılık durumunun ortaya çıkardığı zararlara değinerek, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde ekonomik değer olarak gözükmüyor. Yani fabrika sahibi bankadan kredi alacaksa o fabrikasını teminat olarak gösteremiyor, ruhsatsız çünkü. Kat mülkiyetine geçmediği için vatandaş evini bankalarda icabında teminat göstererek, kredi vesaire alamıyor ya da değeri düşük oluyor, arsa gözüküyor. Sonra buna elektrik, su, doğalgaz bağlanamıyor. Bağlayan belediye başkanı hapse giriyor. Burada da büyük kavga var. Vatandaşa davalar açılıyor, mahkemelere gidiyor. Milyonlarca insan mahkemelik."

Yeni düzenlemenin belli bir ücret karşılığında bunları kayıt altına alacağını ve ihtilaflara son vereceğini vurgulayan Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada herkes kazanıyor. Maliye arsasını satıyor vatandaşa, bedelini alıyor. Kendi arsası üzerinde oturan vatandaştan bir şey alamazken vatandaşa satıyor, parasını alıyor, Maliye rahatlıyor. Belediye emlak vergilerini, üzerinde mesela bir arsanın 10 daire varsa, gözükmediği için sadece arsadan alıyordu şimdi dairelerden almaya başlıyor, gelir de artıyor. Vatandaş karlı, nihayetinde kat mülkiyetine geçiyor, bunu ekonomik bir değer olarak göstermeye başlıyor. Kayıtlarında, ticari ilişkilerinde, o da karlı. Bir taraftan da yüzde 3-5 gibi bedel alarak kentsel dönüşümle ilgili kaynak oluşturuyoruz. Böylelikle biz de karda oluyoruz."

Özhaseki, vatandaşla ihtilafları sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başa olduklarını belirterek, "Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor. İnşallah cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

(Sürecek)

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AA Editör Masası Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İmar Barışı düzenlemesi

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