Bakan Özhaseki, AA Editör Masası'na konuk oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar Barışı" düzenlemesinin devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdireceğini belirterek, "Kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başayız. Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor. İnşallah cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Bakan Özhaseki, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detayları AA Editör Masası'nda açıkladı.

Özhaseki, 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek düzenleme kapsamında başvuruların 8 Haziran'da başlayıp 31 Ekim'e kadar süreceği hatırlatılarak, "İmar barışına neden ihtiyaç duyuldu, imar barışının sağlayacağı faydalar neler? Yapı Kayıt Belgesi vatandaşa ne gibi bir hak sağlayacak? İmar barışından hangi yapılar faydalanacak, istisnalar var mı? Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak?" sorularını yanıtladı.

Ellerindeki verilere göre Türkiye'de 26 milyon 358 bin bağımsız birim bulunduğunu belirten Özhaseki, yani ülkedeki fabrikalar, iş yerleri, konutlar, bağ, yayla evleri gibi ne kadar yapı varsa hepsinin 26,5 milyon civarında olduğunu söyledi.