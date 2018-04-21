Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bizler sizden emanet aldığımız görevle Melikgazi’mize güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Melikgazi’mize yine hep birlikte büyük hizmetler yapacağız“ dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantı için memleketi Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk belediye başkanı olduğu ve ilk siyasete başladığı Melikgazi Belediyesini ziyaretinde Başkan Memduh Büyükkılıç ile sohbet ederek 2018 yılı Kayseri Belediyecilik çalışmalarını değerlendirdiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sayın Bakanım ilk göreve başladığınız hizmet ve referans belediyemize hoş geldiniz. Bizler sizden emanet aldığımız görevle Melikgazi’mize güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde; çalışma ve yatırımlarımıza vermiş olduğunuz destek ve yardımlarınızı şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak vermenizden dolayı sizlere şehrimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.