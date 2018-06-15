Bakan Özhaseki bayram namazını Kayseri'de kıldı

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bayram namazını Kayseri'de tarihi Hunat Camisi'nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özhaseki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bir ay boyunca Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, "Şükürler olsun beraber bir bayramı hak ettik. 'Cenabıhak İslam alemini, Türkiye'mizi ve Kayseri'mizi nice bayramlara huzurla ulaştırsın' diye dua ediyoruz. Ama bu arada tabii ki bu bayram ortamını bulamayan, ailesiyle beraber bayrama ulaşamayan, bayramı yaşayamayan nice mazlum insan var. Allah bunlara da yardım etsin. 'Başlarındaki belalar biran evvel defolsun ve onlar da bayramlarını yapsın' diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, özellikle İslam ülkelerinin başında bin bir türlü sıkıntılar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim de ülkemizin başında bu belalar var. Rabbim bu belaları def etsin. Tabii bizlere de düşen gayret etmek ve bunlara karşı savaşmak. Biz kötüleri ne kadar alt edersek vatandaş evinde o kadar rahat edecek. 'Cenab-ı Allah bu ülkeyi seviyor' diye düşünüyoruz. Yerin altındakiler hürmetine mi, üstündeki güzel insanların hürmetine mi? Bu ülke binbir türlü kötülüklerden uzak duruyor."

Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve İl Müftüsü Şahin Güven de tarihi camide bayram namazını kıldı.

