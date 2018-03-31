Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu söyleyerek, "Artık evlerimizi depreme karşı dayanıklı yapmalıyız" dedi.

Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından Kazım Karabekir mahallesinde yaptırılan 2. etap 200 konutun temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlatarak, kentsel dönüşüme her zaman önem verdiklerini kaydetti. Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu kaydeden Özhaseki, "Bu ülke bir deprem ülkesi. Şuanda bile bir yerlerde deprem oluyor. Bir kısmını hissediyoruz, bir kısmını büyük olmadığı için hissetmiyoruz. Yaşadığımız büyük depremlerdeki mali kaybımız 100 milyar dolar civarında. Başa gelmeyince bilinmiyor. Adapazarı depremi olduğunda ilk işim buradan otobüslere ekmek doldurup gönderdim. Bu insani bir görevimizdi yardım ettik. Sonrasında bizde teknik ekibimizle beraber gittik. Zemine dikkat edilmiyor, çürük zemine yapı yapılınca ilk depremde çökülüyor. Birde kalitesiz malzeme kullanılınca böyle oluyor. Artık evlerimizi depreme karşı dayanıklı yapmalıyız. Yeni yönetmeliğe göre yapılan binalarımız sağlam. 9 şiddetine kadar ki bir depreme karşı yapılıyor. Deprem geldiğinde a partisi, b partisi demiyor. Herkesi alıp götürüyor. Önce tedbir alıp sonra Allah’a güvenerek yola çıkmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki daha sonra AK Parti Melikgazi İlçe 5. Kadın Kolları Olağan Kongresine katıldı. Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, partililere seslendi.

Özhaseki, şunları söyledi:

"Bizim içimizdeki iman ve sizlerin sayesinde ayakta durarak yaptığımız mücadelede biz her yerde eşit şekilde bizlerin ve sizlerin hakkını savunmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Önemli olan kendi içimizdeki birlikteliğimiz ve bu mücadelemiz. Neticesinde sizler, bizleri temsilci olarak gönderiyorsunuz. Bizler gideceğiz, yeni kardeşlerimiz gelecek. Etrafımıza baktığımız zaman sizleri görünce dualar ediliyorum. Gece gündüz demeden ömrüm mücadele ile geçti. Gençliğimizde gittiğimiz derneklerde ağabeylerin sohbetine gittiğimizde 15 kişiye bakarak ’Sizlerle iftihar ediyoruz’ derlerdi. Şimdi salonlar doluyor. Bizim yaptığımız bu vazifeleri yapabilecek çok daha kabiliyetli binlerce genç geliyor. Allah hamt olsun, bunlarla iftihar ediyoruz."