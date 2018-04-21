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Bakan Özhaseki genç çifti birleştirecek yüzükleri taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın kızı Seda ile ve işadamı Osman Demir’in oğlu Murat’ın nişan töreni gerçekleştirildi.Mahall Balo ve Kongre Merkezinde yapılan nişan törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Bakan Özhaseki genç çifti birleştirecek yüzükleri taktı

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın kızı Seda ile ve işadamı Osman Demir’in oğlu Murat’ın nişan töreni gerçekleştirildi.

Mahall Balo ve Kongre Merkezinde yapılan nişan törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Bakan Özhaseki’nin nişan yüzüklerini taktığı nişan merasimine, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da iştirak etti.

Evlilikle ilgili olarak, genç çifte nasihatte bulunmayı ihmal etmeyen Bakan Özhaseki, ayrıca düğün merasimine katılma sözü de verdi.

Bakan Özhaseki genç çifti birleştirecek yüzükleri taktı

Bakan Özhaseki genç çifti birleştirecek yüzükleri taktı

Bakan Özhaseki genç çifti birleştirecek yüzükleri taktı

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