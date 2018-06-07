HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Özhaseki, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 20:06 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, Kayseri'nin deniz, iklim, toprak avantajı olan bir şehir olmadığını belirterek, "Kayseri insanı çalışıyor ve üretiyor. Bir yıldız gibi parlıyoruz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti. Bakan Özhaseki'ye yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Nursaçan, "OSB, 22 milyon metrekare alanı Türkiye’nin ilk beşin OSB’sinde yer almaktadır. Yaklaşık 1250 civarında fabrikamız var 75 bin civarında çalışanıyla sizlerin de bildiği gibi 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracatı yakalamış bulunmaktayız" dedi.
Bakan Özhaseki de, özel sektörün önünün açılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
“Bir seçim arifindeyiz. Seçim gezileri yapıyoruz. Bugün OSB’ye hayırlı işler dilemek için geldik. Aslında adeta bizimkisi bir formalite. Niye, zaten başkanımızla, yönetimiyle akrabadan öte bir yakınlığımız var. Birbirimizi devamlı telefonla arayan bir problem olduğunda onun üzerine teklifsizce koşabilen insanlarız. Ama adette yerini bulsun usule de uymak lazım. Onun için buradayız. OSB’nin Kayseri’de gelişmesi zaten destansı bir hikaye. Burada bayrak şimdi Tahir Nursaçan’da. Burada çok güzel işler yapılıyor. Eksik ne varsa onların giderilmesi içinde güzel yatırımlar yapılıyor. Bir ülkenin kalkınmasında en önemli etkin tabi ki önce eğitim, ve onun üzerine inşa edilecek zenginlikler, üretimler. Eğer bu üretimler olmazsa o ülkede gelişme olmaz. Türkiye’de son 15 yılda devletin düzenleyici rolünü, denetleme rolünü kaybetmez. Özel sektörün önünün açılması lazım. Her türlü yatırım ve iyileştirme ortamı oluşturularak çok hızlı şekilde büyümeği sağlamak, burada teşvikçi olmak. Biz bunu yapıyoruz."
'139 FABRİKA ÇALIŞIYOR MU, EVET ÇALIŞIYOR'
Kayseri’de 139 fabrikanın temelinin atıldığı dönemde muhalefetin sürekli eleştiri yaptığını dile getiren Özhaseki, "Biz 139 tane fabrika temeli attık ve şimdi o fabrikalar çalışıyor mu evet çalışıyor. Şimdi rakam bin 250 olmuş” diye konuştu. Kayseri’nin çevre illere bakıldığında avantajının olmadığını dile getiren Özhaseki, “Deniz, iklim, toprak avantajı olan bir şehir değil. Kayseri insanı çalışıyor ve üretiyor. Bir yıldız gibi parlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyarette Bakan Özhaseki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti. Ziyaret sonunda Başkan Nursaçan, Bakan Özhaseki’ye, günün anısına çerçevelenmiş Türk Bayrağı verdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Özhaseki, Kayseri OSB'yi ziyaret ettiBakan Özhaseki, Kayseri OSB'yi ziyaret ettiBakan Özhaseki, Kayseri OSB'yi ziyaret etti

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!
Eleşkirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdıEleşkirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.