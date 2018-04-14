HABER

Bakan Özhaseki: “Kayseri’de hizmet belediyeciliği yaptık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:40 | Son Güncelleme

İncesu’da yapılan bir dizi temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de hizmet belediyeciliği misyonu ile hareket ettiklerini söyledi.İncesu’da 7 tesisin açılışı ve 12 farklı hizmetin temel atma törenine katılan Özhaseki, ne belediye başkanlığı döneminde ne de daha sonra kimseyi oy verdi ya da vermedi diye ayırt etmeden, hizmet belediyeciliği misyonu ile çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Özhaseki: “Kayseri’de hizmet belediyeciliği yaptık”

İncesu’da yapılan bir dizi temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de hizmet belediyeciliği misyonu ile hareket ettiklerini söyledi.
İncesu’da 7 tesisin açılışı ve 12 farklı hizmetin temel atma törenine katılan Özhaseki, ne belediye başkanlığı döneminde ne de daha sonra kimseyi oy verdi ya da vermedi diye ayırt etmeden, hizmet belediyeciliği misyonu ile çalıştıklarını ifade etti. Özhaseki, “Her bir seferinde bir hizmet ile beraber geldik. 7 tesisin açılışını yapıyoruz.12 tane yapılacak işinde temelini atıyoruz. İlçelerimiz bile toplu açılışlar yapıyorlar. Bazen ben kendi Bakanlığımın açılışına bile gitmekte zorlanıyorum. Mutlaka 10 şehre gidip o açılışlarda bulunuyoruz. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu milletin üzerinden hayrını kesmesin. 1994 tarihinde ki belediyecilik adeta bir devrimdir. Eski belediyecilikte ideolojik kavga vardı. İşçilerin bile eylem için otobüs geldiğinde binip eyleme gittiklerini çok iyi hatırlarız. Kayseri’de bile bana oy vermiyorlar diye Esenyurt Mahallesine yıllarca asfalt dökülmedi. Polisimiz bazı mahallelere giremezdi. Bu Güneydoğu Bölgesinde değil tam da Kayseri de olan bir şeydir. 94 tarihinde bizim misyonumuzda olan kişiler iş başına geldiler ve dedik ki bizim amacımız Hizmet Belediyeciliğidir. Biz sadece hizmet ederiz. Kimseye oy verdi vermedi demeyiz. Kimseyi bizler ayırt etmeyiz. Mademki Allah Yarattı ve mademki aynı topraklarda yaşıyoruz, hizmet edeceğiz. Bunu yaptığımız için Kayseri’de kardeşlik duygusu da gelişti. Her tarafa hizmetler yağmur gibi yağmaya başladı. Birçok şehrin yapmakta zorlandığı kalkınma hareketlerini yaptık.Erciyes ve Yamula gibi devasa projeler yapmaya başladık” diye konuştu.
İncesu İlçesinde düzenlenen törene Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Tören, dua okunması, 7 tesisin açılışını ve 12 tesisinde temelinin atılması ile sona erdi.

Bakan Özhaseki: “Kayseri’de hizmet belediyeciliği yaptık”

Bakan Özhaseki: “Kayseri’de hizmet belediyeciliği yaptık”

Rusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesiRusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesi
La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
DEAŞ'ın celladı yakalandı!DEAŞ'ın celladı yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

Ünlü iş adamı Mutullah Yolbulan'ın cenazesinde helallik skandalı!

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İstanbul'da sis gemi trafiğini durdurdu

İstanbul'da sis gemi trafiğini durdurdu

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.