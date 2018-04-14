Bakan Özhaseki: “Kayseri’de hizmet belediyeciliği yaptık”

İncesu’da yapılan bir dizi temel atma törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de hizmet belediyeciliği misyonu ile hareket ettiklerini söyledi.

İncesu’da 7 tesisin açılışı ve 12 farklı hizmetin temel atma törenine katılan Özhaseki, ne belediye başkanlığı döneminde ne de daha sonra kimseyi oy verdi ya da vermedi diye ayırt etmeden, hizmet belediyeciliği misyonu ile çalıştıklarını ifade etti. Özhaseki, “Her bir seferinde bir hizmet ile beraber geldik. 7 tesisin açılışını yapıyoruz.12 tane yapılacak işinde temelini atıyoruz. İlçelerimiz bile toplu açılışlar yapıyorlar. Bazen ben kendi Bakanlığımın açılışına bile gitmekte zorlanıyorum. Mutlaka 10 şehre gidip o açılışlarda bulunuyoruz. Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu milletin üzerinden hayrını kesmesin. 1994 tarihinde ki belediyecilik adeta bir devrimdir. Eski belediyecilikte ideolojik kavga vardı. İşçilerin bile eylem için otobüs geldiğinde binip eyleme gittiklerini çok iyi hatırlarız. Kayseri’de bile bana oy vermiyorlar diye Esenyurt Mahallesine yıllarca asfalt dökülmedi. Polisimiz bazı mahallelere giremezdi. Bu Güneydoğu Bölgesinde değil tam da Kayseri de olan bir şeydir. 94 tarihinde bizim misyonumuzda olan kişiler iş başına geldiler ve dedik ki bizim amacımız Hizmet Belediyeciliğidir. Biz sadece hizmet ederiz. Kimseye oy verdi vermedi demeyiz. Kimseyi bizler ayırt etmeyiz. Mademki Allah Yarattı ve mademki aynı topraklarda yaşıyoruz, hizmet edeceğiz. Bunu yaptığımız için Kayseri’de kardeşlik duygusu da gelişti. Her tarafa hizmetler yağmur gibi yağmaya başladı. Birçok şehrin yapmakta zorlandığı kalkınma hareketlerini yaptık.Erciyes ve Yamula gibi devasa projeler yapmaya başladık” diye konuştu.

İncesu İlçesinde düzenlenen törene Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, dua okunması, 7 tesisin açılışını ve 12 tesisinde temelinin atılması ile sona erdi.