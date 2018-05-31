Bakan Özhaseki ramazan sokağını gezdi

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de ramazan sokağını gezdi.
Özhaseki, teravih namazından sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı'nda kurulan ramazan sokağını ziyaret etti.
Vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki, burada geleneksel Türk lezzetlerinin yapıldığı tezgahları gezerek, ikram edilen yiyeceklerden tattı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Mehmet Özhaseki, çocukları sevip, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Daha sonra gözleme yapan kadınların standını ziyaret eden Özhaseki, burada ocağın başına geçerek yaptığı gözlemelerden çevredekilere ikram etti.
Vatandaşların taleplerini de dinleyen Bakan Özhaseki, 24 Haziran seçimlerinde kendileri için destek ve dua istedi.
Özhaseki, ramazan sokağında karşılaştığı CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile de bir süre sohbet etti.
Mehmet Özhaseki'ye, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ve partililer eşlik etti.
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