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Bakan Özhaseki, "Sarıyer İmar Barışı Anlatımı" programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 23:33 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - (İmar Barışı'ndan yararlanma) "Dün itibarıyla bu işten istifade etmek için sitemize giren kayıt belgesi doldurmaya başlayan insan sayısı 100 bini geçmiştir. Demek ki milletimiz bunu bekliyormuş, çok doğru bir iş yapmışız" - "Ülke genelinde 26 milyon 358 bin bağımsız birim var. Ev, dükkan, iş yeri, fabrika vesaire. Bunun ne kadarı imara aykırı? Dün Başbakanımız İzmir'de açıkladı, yüzde 62"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışına ilişkin "Dün itibarıyla bu işten istifade etmek için sitemize giren kayıt belgesi doldurmaya başlayan insan sayısı 100 bini geçmiştir. Demek ki milletimiz bunu bekliyormuş, çok doğru bir iş yapmışız." dedi.

Özhaseki, Sarıyer AK Parti İlçe Başkanlığı'nın Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda düzenlediği "Sarıyer İmar Barışı Anlatımı" programına katıldı.

İftardan önce konuşan Özhaseki, Kentsel Dönüşüm ve Yapı Kayıt Belgesi hakkında bilgi verdi.

İstanbul’un deprem bölgesinde olduğunu ve ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu belirten Bakan Özhaseki, sağlıksız yapılardan kurtulmak gerektiğini vurguladı.

Özhaseki, Şehircilik Şurası düzenlediklerini ve şurada aldıkları karar çerçevesinde yerinden dönüşüme önem verdiklerini söyledi.

Sarıyer gezildiğinde, Yapı Kayıt Belgesi Yasası'na neden ihtiyaç duyulduğunun görüleceğini anlatan Bakan Özhaseki, "Şunu bilin ki ülke genelinde 26 milyon 358 bin bağımsız birim var. Ev, dükkan, iş yeri, fabrika vesaire. Bunun ne kadarı imara aykırı? Dün Başbakanımız İzmir'de açıkladı, yüzde 62. İstanbul'da daha fazladır diye tahmin ediyorum. Eğer 80 milyonluk ülkenin 60 milyonu ihtilaflıysa, mahkemelikse, yıkım tehditleriyle karşı karşıyaysa çözüm bulmak gerekmiyor mu buna? Bunlara çözüm bulmak için vardır, siyaset kurumu." ifadelerini kullandı.

Yapı Kayıt Belgesi Yasası'nın zamanlamasıyla ilgili eleştirilere değinen Özhaseki, "Bir seneden fazladır emek veriyorum buna. Bakanlığımın ilk yılında başladım. İstanbul'daki bütün belediye başkanlarını topladım, tek tek anlattım bunları." diyerek, kanunun seçim endeksli olmadığını belirtti.

Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi Yasası'na itiraz edenlerin "bu yasa zenginlere yarayacak" söyleminin doğru olmadığını, imar sorunu yaşayanların dar gelirli insanlar olduğunu ve yasadan en çok onların yararlanacağını ifade etti.

Yasa çerçevesinde toplanan paraları kentsel dönüşüme aktaracaklarını aktaran Özhaseki, milletin cebinden çıkan paranın çok az olacağını çünkü kendi evlerinin yine kamu yardımıyla dönüşüme gireceğini dile getirdi.

Yapı Kayıt Belgesi Yasası ya da kamuoyunda bilinen adıyla "İmar Barışı" için nerelere müracaat edileceğini anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, e-devlet üzerinden, İstanbul'un bütün ilçelerinde kurdukları müracaat noktalarından ve Anadolu'da da tapu müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri üzerinden başvuruları alacaklarını söyledi.

"İmar Barışı" yasasından yararlanmak için dün resmi başvuruların başladığını hatırlatan Özhaseki, "Dün itibarıyla bu işten istifade etmek için sitemize giren kayıt belgesi doldurmaya başlayan insan sayısı 100 bini geçmiştir. Demek ki milletimiz bunu bekliyormuş, çok doğru bir iş yapmışız. Herkese hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, "Sarıyer İmar Barışı Anlatımı" programına katıldı

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - (İmar Barışı'ndan yararlanma) "Dün itibarıyla bu işten istifade etmek için sitemize giren kayıt belgesi doldurmaya başlayan insan sayısı 100 bini geçmiştir. Demek ki milletimiz bunu bekliyormuş, çok doğru bi

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
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"Sarıyer İmar Barışı Anlatımı" Bakan Özhaseki

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