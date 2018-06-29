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Bakan Özhaseki, seçim sonuçlarını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Millet burada liderine sahip çıktı. Neredeyse 26 milyon 330 bin oy Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. İkinci rakibine 11 milyondan fazla fark atarak, seçilmiş oldu. Sandığa 15 Temmuz ruhu yansıdı"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 24 Haziran'da milletin liderine sahip çıktığını belirterek, "Neredeyse 26 milyon 330 bin oy Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. İkinci rakibine 11 milyondan fazla fark atarak, seçilmiş oldu. Sandığa 15 Temmuz ruhu yansıdı." dedi.

Özhaseki, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret ederek, yerel basının kendi ayaklarının üzerinde durmak için büyük çaba gösterdiğini, sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Özhaseki, Türkiye'nin demokrasi sınavından alnının akıyla çıktığını vurgulayarak, Türkiye'nin 17 yıl içinde 13'üncü kez seçime gittiğini, halkta infial yaratacak, herkesi üzecek büyük bir olay meydana gelmediğini ifade etti.

Yurt dışında da seçimin yakından takip edildiğine değinen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Yüzde 86 gibi bir katılım, demokrasi açısından büyük bir kazanç. Avrupa'da liderlerin yüzde 40'larla seçilip sevindikleri bir ortamda bu milletin yüzde 86'sı seçimlere katılmış. Seçim sonuçlarında milletin yüzde 98'i temsil edilecek şekilde meclise girilmiş. Bu da demokrasi açısından kazanç. Millet burada liderine sahip çıktı. Neredeyse 26 milyon 330 bin oy Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı. İkinci rakibine 11 milyondan fazla fark atarak, seçilmiş oldu. Sandığa 15 Temmuz ruhu yansıdı. FETÖ, PKK gibi terör örgütlerinin faaliyetleri karşısında bir araya gelen Cumhur İttifakı, 15 Temmuz ruhuyla birlikte hareket ettiği için sandığa damgasını o vurmuştur. Millet iradesine sahip çıkmıştır. 16 yıldır iktidarda olan bir parti var. Çeşitli suçlamalar, iftiralar devam ediyor. Bunlara rağmen millet bunları elinin tersiyle itmiştir. Yeni sisteme ve liderine güvenini ortaya koymuştur."

- Seçimlerin ardından ülkelerin tavrı

Özhaseki, Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesine mani olmak için ellerinden geleni yaptığını belirterek, 24 Haziran'daki sonuçların ardından, bu ülkelerin de dize geldiğini kaydetti.

Bakan Özhaseki, "Tebrik telefonları açmaya başladılar. Randevu için de araya insanlar sokuyorlar. Türkiye'ye yıllarca kötülük yapanlar da hizaya geldi. Türkiye, son yıllarda yaşadığı birtakım zorluklardan dolayı suçlamalara mazur kalıyordu. Artık Türkiye'nin de en az onlar kadar demokrat olduğunu, eşit ülke statüsünde onların karşısında oturacak kadar güçlü bir ülke olduğunu ortaya koydu." diye konuştu.

CHP'nin, Meclise girmesi için HDP'ye verdiği desteği de değerlendiren Özhaseki, "İnşallah inanarak bunları yapmamışlardır. Bazı sözler inşallah seçim için söylenmiştir. Eğer samimilerse hepimizin özellikle de CHP'ye oy verenlerin oturup düşünmesi gerekiyor. Söylediklerinde ısrarcılarsa bu başka bir tehlike kapısı açılıyor demektir. O zaman biz de bu partiyle olan ilişkilerimizi gözden geçirmek zorunda kalırız. Seçimlerin ardından kötü bir plan olduğu, birtakım provokasyonlar olacağına dair söylemler vardı. Bu da Muharrem Bey'in bir sözüyle, 'Adam kazandı' demesiyle gerçekler ortaya çıktı. Herkese düşen bu sonucu öpüp başa koymaktır, olgunluk içinde önümüze bakmaktır." ifadesini kullandı.

Özhaseki, bir gazetecinin, Güneydoğu'daki HDP oylarının devletin oradaki yatırımlarına rağmen var olmasını sorması üzerine, terörün en yoğun yaşandığı, PKK'nın da kendinden emin olduğu 8-10 bölge bulunduğunu aktardı.

Bakanlık çalışmaları için sık sık bu bölgelere gittiğine işaret eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Oralara gittiğim ilk günlerle bugün arasında dağlar kadar fark var.

Şehirlerin yeniden yapılması konusunda vatandaşlarla yaptığımız görüşmemizde vatandaşın kafasında sorular, şüpheleri vardı.

Sisli hava biraz dağıldı zamanla. İnşaatlar başlayınca itimat daha da arttı. Bu, oylara da yansıyor yavaş yavaş. Millet bir anda oradan vazgeçti demek doğru olmaz. Çünkü millet hala bazı endişeler taşıyor. O endişeler, birtakım dedikodular, kendi içlerindeki aşiret kavgaları, baskılar o tarafa yönlenme devam ediyor ancak vatandaş artık Türkiye Cumhuriyetine güveniyor. Ne söz verdiyse yerine getirdiğini gördü. Terör örgütlerine karşı mesafe koyduğu halde onların siyasi uzantılarının bir müddet daha yaşamalarının kendi lehlerine olacağı yönünde karara vardılar. Aslında bu onlara barajı aştırmıyordu. Fakat CHP’nin, AK Parti'nin iktidardan düşmesi üzerine bir taktiği var. Taşeron parti misiniz siz? CHP tüzüğünü ortaya koysa bundan çok oy alır. Özgürlükten yana, emekten yana, işçiden yana söylemlerini geliştirse, Türkiye'nin tehditleri karşısında ucuzcu polemikler peşinde koşmasa daha çok oy alır."

- İmar Barışı

Özhaseki, İmar Barışı'na ilişkin de bir milyon 650 bin müracaat olduğunu, her gün 100 binden fazla başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

Kayseri'deki seçim sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapacaklarını kaydeden Özhaseki, ittifak içinde olduklarını anımsatarak, 8 milletvekiliyle projeleri ve çalışmaları yürüteceklerini sözlerine ekledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakaın Mehmet Özhaseki seçim

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