Bakan Özhaseki Şırnak’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak’ta yapılan yatırımları denetlemek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere karayoluyla Şırnak kent merkezine geldi.

İlk olarak Şırnak Otogarının yapılacağı yerde incelemelerde bulunan Özhaski, daha sonra Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Özhaseki, devam eden yatırımlarla ilgili Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’tan bilgi aldı.

Vali Mehmet Aktaş, “Şırnak’ımız çok önemli bir süreçten geçiyor. Terör örgütünün uzun yıllar bütün dengeleri alt üst ettiği, kimyasını bozduğu son olarak da çukur terörü ile yakıp yıktığı ilimizin imarı, inşası ve yeniden ayağa kaldırılması için devletimizin başlattığı büyük bir seferberlik var. Bu kapsamda hem altyapıda hem üst yapıda çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Şehrimiz şantiye alanı gibi. Tabi bütün bu yatırımların ilimize kazandırılması için ortaya koyduğu irade için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımız, siz ve tüm bakanlarımıza Şırnak halkı olarak şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Bakan Özhaseki ise, “İlk geldiğimizde acı olaylar için geliyorduk, ama şimdi sevinçten geliyoruz. Elimiz dolu dolu geliyoruz. Nerdeyse 2 senedir Şırnak’a çok sık aralıklarla gelip, gidiyoruz. İlk günlerle bu günler arasında, çok büyük bir mesafe var. Terör örgütü Şırnak ve ilçelerini bir üs olarak kabul etti. Buralarda müthiş bir örgütlenmeye gittiler. Çukurlar kazdılar. Ve kendilerine göre bir bağımsızlık peşine düştüler. İşin en güzel tarafı, halkın asla onların yanında olmamasıydı. Onlara cephe almasıydı. Terör örgütünün bir taşeron olduğunu, yurt dışından destekli olduğunu ve bunların Türkiye’ye, Şırnak’a asla faydası olmayacak gurupların olduğunu bilmesiydi. Bu konuda da sağ olsunlar vatandaşlar bizim yanımızda oldular. Tabi o dönemlerde teröristler yaktılar, yıktılar. Birçok insan evsiz kaldı. Neredeyse Şırnak genelinde 50 bin bağımsız birimimiz hasarlıydı. 11 bini yıkım halindeydi ve utturulamayacak durumdaydı. Geriye kalanlar az hasarlıydı. Ticaret durmuştu insanlar evlerinden olmuştu. Sosyal tesisler yıkılmıştı. Yaşam neredeyse sona ermişti. Öncelikle buraya hakim olup, projelerimizi çok hızlı yaparak, zararları gidermeye kadar gece gündüz bir seferberlik ilan ederek bir çalışma içine girdik. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bize desteği ve güveni bizim için müthiş bir itici güç oldu. Yapılan çalışmaları vatandaş görüyor. Devletin vatandaşların yanında olduğunu her kes tarafından yakinen biliniyor. Gerek Şırnak il merkezinde ve ilçelerine 11 bine yakın konutun inşaatına çok önceden başladık. Bir kısmını bitirdik. Teslim ettiklerimiz var. Ama en geç bu senenin sonuna kadar her kes yıkılan evinin yerine kaç metrekareyse evi, o evi teslim edecek duruma geldik” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Tüm bu olan biteni. Bir sorun, sıkıntı var mı tek tek sorguladıktan sonra terminal binası, belediye binası, çevre şehircilik binası için gerek masada gerekse yerinde tekrardan karar vereceğiz. Onların inşaatlarına da çok kısa süre içerisinde başlayacağız. Burada da belediye başkanımıza da nasıl hareket etmesi gerektiğini de anlatacağım. Öyle ümit ediyorum ki bir bir buçuk ay içerisinde her şey bitmiş olur ve temeli atılmış olur. Yeniden Şırnak asli hüviyetine döner, kadim bir şehir olma niteliğini yeniden yaşar. Sene sonu geldiğinde de her şey çok güzel bir şekilde ortaya çıkmış olur. Şimdi bir bela yaşandı Allah bir daha yaşatmasın. Dua edelim. Ama bunu bir fırsata dönüştürelim. Bunu bir iyiliğe, güzelliğe dönüştürüyoruz. Yepyeni mahalleler ortaya çıkıyor. Altyapıları düzeltiliyor. Yüzlerce kilometre kanal su işleri var. Mesela su hattı Şırnak genelinde 616 kilometre. Dile kolay burdan İstanbul’a kadar olur. Bunların hepsi yenilenmiş oluyor. Bir taraftan da imarlı mahalleler başlamış oluyor. İnşallah bunlar bitince Şırnak’ımızın diğer mahallelerini evlerini yavaş yavaş kentsel dönüşüme alıp yenileyeceğiz. Program içerisinde etap etap devem edecek. Böylelikle yepyeni sıfır bir şehir ortaya çıkmış olacak. Türkiye’de hiçbir şehre nasip olamayacak bir güzelliği Şırnak’a kazandırmış olacağız. Ben bu vesile ile yapılan hizmetlerin Şırnak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum helal olsun. Çok kısa sürede bitirmenin yollarını arayacağız.”

Yapılan açıklamalardan sonra Valilik toplantı salonunda Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil, Sur, Nusaybin ve Yüksekova ile ilgili gazetecilere eski ve yeni halleri ile ilgili bilgi verdi.

Şırnak Valiliği ziyaretin ardından Sanat Sokağı’nda esnaf ziyareti de yapan Bakan Özhaseki, esnafla bir süre sohbet ederek, esnafa Şırnak’ta gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Çocuklara ise oyuncak dağıttı. Bir pastanede bir tepsi baklavayı da vatandaşlar ikram etti.

Daha sonra Özhaseki ve beraberindekiler İsmet Paşa Mahallesi’nde terör mağdurları için yapılan konutlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.