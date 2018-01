Bakan Özhaseki, Tahir Elçi'nin vurulduğu yeri sordu

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır merkez Sur ilçesindeki, 'Sur Eylem Planı' kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Özhaseki, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin altından geçerken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na, Tahir Elçi'nin nerede vurulduğunu sordu.İki günden bu yana Diyarbakır'da incelemelerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün Sur ilçesindeki çalışmaları AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla ile kurum müdürleriyle birlikte, sıkı güvenlik önlemleri altında gezdi. Bakan Özhaseki ile beraberindekiler, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kayapınar ilçesindeki kent meydanını gezdi.Meydanda çocuklar için özel hazırlanan su oyunları bölümünü inceleyen Bakan Özhaseki, Başkan Vekili Atilla'dan bilgi aldı. Bakan ve beraberindekiler, daha sonra merkez Sur ilçesine geçti. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmalarının başladığı Ali Paşa ve Lalebey mahallelerinde yapılan konutları gezen Bakan Özhaseki, çatışmaların yoğun görüldüğü Savaş Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Mutahhar Cami ile Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yeni Kapı Sokak'ta incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki, Dört Ayaklı Minare'nin altından geçtiği sırada, yanında bulunan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensrioğlu'na, 28 Kasım 2015 günü öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin vurulduğu yeri sordu. Milletvekili Ensarioğlu, Bakan Özhaseki'ye Elçi'nin vurulduğu noktayı parmağını işaret ederek gösterirken, Bakan Özhaseki'nin Elçi'nin vurulduğu noktaya bir süre baktı.Sur ilçesindeki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Özhaseki, burada çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.'MAĞDURİYETLERİN HEPSİ GİDERİLECEK'Tarihi Sur ilçesinin kalbinde Dört Ayaklı Minare'nin yanı başında olduklarını anlatan Özhaseki, şöyle dedi:"Bundan birkaç yıl önce hiç istemediğimiz bir takım olaylar yaşandı Sur ilçemizde, Sur'un 3'te 1'ine tesadüf eden yerlerde bu çatışmalar daha yoğun yaşandı. O günlerde gelip buradaki tespitleri yaptıktan sonra, neler yapabileceğimiz hususunu eylem planı dahilinde açıklamıştık. 2 yıldır bu eylem planını devam ettiriyoruz. Yaptığımız tespitler doğruydu, daha sonra bu doğru tespitler üzerine geliştirdiğimiz hareket tarzı da doğru olunca hamdolsun bugün sonuca doğru yaklaşırken, geçmişte hata yapmadan doğru bir şekilde iş yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya ilk geldiğimizde izah ettiğimiz tek şey burada ne kadar mağduriyet varsa o mağduriyetlerin hepsi giderilecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın.""SUR BUNDAN SONRA YAŞAYACAK"Sur için koruma amaçlı bir imar planı olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Sur, rastgele bir yer değil, açılan alanlarda, temizlenen alanlarda bizim bildiğimiz klasik konutlar yapılarak, dışarıya imara açılacak bir bölge olmayacak burası, koruma amaçlı imar planı bizim için anayasadır, 'Buna sonuna kadar uyacağız' diye ilan etmiştik. Burada öyle bir çalışma yürüteceğiz ki, Sur bundan sonra yaşayacak, ticaretin kalbi olacak, yaşam merkezi olacak ve burada turizm restorasyon merkezi olarak inşallah kayıtlara geçecek, binlerce insan Diyarbakır'a geldiğinde Sur'a koşup gelecek. Bu çevreleri görecek, gezecek. Turizmden Diyarbakırlı, Diyarbakır esnafı herkes dalga dalga istifade edecek. Eylem planımızdaki ana hedef bunlardır. Sonrasında geliştirdiğimiz pratik projelerle bu çevrenin alt yapısını bitirdik. Yollarında büyük çalışmalar var, sokak sağlıklaştırma çalışımlarımız da 2 bin 500 civarında dükkan ve konutu tertemiz hale getirdik. Hz. Süleyman camisi ve çevresi bitti ziyarete açıldı. Bunun gibi 10 ayrı bölgede çalışma yapıldığı gibi, şimdi asıl önemli olan buradaki eski geleneksel dokunun açığa çıkarılması. O da çok kolay değil, bakın şu binada bir taraftan tescilli bir eser görürüsünüz, bir taraftan da tescilli eserlere daha sonra durmadan ilaveler eklentiler, çirkin yapılaşmalar eklendiği için, orada karma karışık bir yapının ortaya çıktığını görürsünüz. Bu çatışma yaşanan yerler eskiden, bizim bildiğimiz klasik evlerinin olduğu şahane, muntazam mahalleler değildi. Biraz uyuşturucunun merkezi olmuş, biraz varoşlaşmış, gayri meşru ilişkilerin çok hızlı bir şekilde devam ettiği, çirkin yapılaşmanın da son sürat devam ettiği bir yerdi. Çatışma yaşandı Allah bir daha göstermesin, dua ediyor, diliyoruz ve bunun için de her türlü önlemi alıyoruz. Ama bu bölgenin temizlik yapılmış olması da aslında bir avantaj olarak önümüzde duruyor, şimdi bunu fırsata çevirmeliyiz biz. O fırsat nedir, burada çizilmiş olan imar planını uygulamamız, geleneksel dokuyu ortaya çıkarmamız, tescilli eserlerirestore eserleri restore etmemiz, o Diyarbakır'ın kendine has bazalt taştan yapılmış olan evlerini yeniden inşa etmemiz, kirlilikleri ortadan kaldırmamız. Öyle olursa anlam kazanacak." '1 YIL İÇERİSİNDE HAK SAHİPLERİNE EVLERİNİ DAĞITIRIZ' Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sur ilçesinin Türkiye'nin gözde yaşam merkezlerinden biri olacağını umut ettiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, "Şu ana kadar 1 yıl içerisinde neredeyse plancılarımız, mühendislerimiz, mimarlarımız içeride çok büyük çalışmalar yaptılar. Ana hatların ne olacağı belli, ana mekanların nasıl burada kullanılacağı belli, ihaleye hazır hale getirdik. İnşallah 1 ay içerisinde ihalelerimizi yapmaya başlarız. Birkaç ay içerisinde bu bölgedeki yapılacak geleneksel konutların, ticari mekanların ayrıca tescilli eserlerin hepsinin ihalesi yapılır. Bunu yaptıktan sonra da 1 yıl içerisinde tamamını tamamlarız. İş bitmiş olur, bundan sonra da vatandaşlarımıza evlerini veririz. Ticaret erbapları gelir burada işlerini yapmaya başlarlar. Oteller, restoranlar çalışmaya başlar, yaşam devam etmeye başlar. İnşallah geride kötü bir hatıra kalmamış olur, yep yeni bir merkez olmuş olur. Önemli olan burada siyasi iradedir, şükür biz bunu ortaya koyduk ciddide masraflar yapıyoruz. Ve neticesinde de hata yapmadan doğru bir şey ortaya çıkarmak istiyoruz.Onun çabası içerisindeyiz, yoksa gelip burada çoktan inşaatlara başlayıp, bitirip hak sahiplerine alın derdik, iş biterdi. Ama her halde tarihin en büyük yanlışını yapmış olurduko zaman, o anlamda gayretimiz, titizliğimiz doğru oldu. İnşallah 1 yıl içerisinde burada hak sahiplerine o bildiğimiz klasik Diyarbakır evlerini dağıtırız" diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler daha sonratarihi ve tescilli yapıların inşaat ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.