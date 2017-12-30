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Bakan Özhaseki: Tavuğun cücüğünü güzün sayarlar (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 22:33 | Son Güncelleme 4 saat önce

'KILIÇDAROĞLU TÜRK BAYRAĞI OLMADAN MİTİNG YAPTI'

Ak Parti Talas ilçesi Aralık ayı ilçe danışma toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 28 Şubat dönemine değinerek, "28 Şubat'ta soruşturmalar açıldı. Annemiz, orduevinde çocuğu düğün yapıyorsa başı kapalı olduğu için o düğüne gidemedi. Ben belediye başkanı olarak kışlıklarımı yanıma koymuştum. Beni götürdüklerinde üşümeyeyim derdim. Zerre suçumuz yokken ifade vermeye giderdik" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Özhaseki, "Ben Şırnak'a, Hakkari'ye, Silopi'ye gittim. Cumhurbaşkanımızla birlikte gittiğimizde ise dışarıdaki miting alanı tamamen doluydu. Eskiden gelemiyorlardı, korkuyorlardı. Baskı vardı. CHP'nin lideri Hakkari'ye gittiğinde PKK ile anlaştı. O yüzden Türk bayrağı olmadan miting yaptı. CHP'nin mitinginde tek bir Türk bayrağı yoktu. Çünkü onlara söz verdi, öyle yapabildi. Bu utanç vesilesidir, ancak orada Türk bayrağı dalgalanıyor. Cumhurbaşkanımızı 10 binler karşıladı. Biz sokaklarda geziyoruz. Kardeşlik hukukunu tesis ediyoruz. Barış geldi. İnşallah bu barış hiç bitmeyecek" diye konuştu.

'GAVURİSTANDA GEBERECEKSİN, ORADA GÖMÜLECEKSİN'

Konuşmasında FETÖ'ye değinen Özhaseki, "FETÖ diye bir bela karşımıza çıktı. Senelerce bizim yavrularımızı zehirlemiş, birçok zenginimizin hayır parlarını almış, başka yerlerde kullanmış hain bir örgüt. Şimdi itiraflar ortaya çıkınca, puzzel'ın birleştiği gibi kime hizmet ettiklerini çok iyi anlıyorum. İslam dışı grup olduklarını çok iyi anlıyoruz. Çünkü yaptıkları hiçbir şeyin İslam'la bağdaşır hali yok. Geçenlerde bir videosunu attılar, hayretle izledim. Bu FETÖ denen ahlaksız diyor ki; peygamber çıksa şuradan gelse, şu gözleri de onu görse bana 'Fethullah bırak bu işleri' dese, ona 'sen karışma bu işlere. Ben asla yolumdan dönmem derim' diyor. Allah senin belanı versin. Yolundan dönme. Zaten o gavuristanda gebereceksin ve orada gömülüp gideceksin. Şerefsiz. Bu millete yapılmış en büyük kötülük, senin tarafından yapıldıktan sonra, zaten senin buralarda ölmeye de hakkın yok. Bu topraklara gömülmeye de hakkın yok. Orada gömsünler" ifadelerini kullandı.

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