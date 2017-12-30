Bakan Özhaseki: Tavuğun cücüğünü güzün sayarlar (2)

'KILIÇDAROĞLU TÜRK BAYRAĞI OLMADAN MİTİNG YAPTI'

Ak Parti Talas ilçesi Aralık ayı ilçe danışma toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 28 Şubat dönemine değinerek, "28 Şubat'ta soruşturmalar açıldı. Annemiz, orduevinde çocuğu düğün yapıyorsa başı kapalı olduğu için o düğüne gidemedi. Ben belediye başkanı olarak kışlıklarımı yanıma koymuştum. Beni götürdüklerinde üşümeyeyim derdim. Zerre suçumuz yokken ifade vermeye giderdik" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Özhaseki, "Ben Şırnak'a, Hakkari'ye, Silopi'ye gittim. Cumhurbaşkanımızla birlikte gittiğimizde ise dışarıdaki miting alanı tamamen doluydu. Eskiden gelemiyorlardı, korkuyorlardı. Baskı vardı. CHP'nin lideri Hakkari'ye gittiğinde PKK ile anlaştı. O yüzden Türk bayrağı olmadan miting yaptı. CHP'nin mitinginde tek bir Türk bayrağı yoktu. Çünkü onlara söz verdi, öyle yapabildi. Bu utanç vesilesidir, ancak orada Türk bayrağı dalgalanıyor. Cumhurbaşkanımızı 10 binler karşıladı. Biz sokaklarda geziyoruz. Kardeşlik hukukunu tesis ediyoruz. Barış geldi. İnşallah bu barış hiç bitmeyecek" diye konuştu.