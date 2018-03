Bakan Özhaseki: Teröristlere cesaret, akıl ve silah verenler, şimdi arabuluculuğa soyundu (2)

'ARTIK KALKINMA BELEDİYECİLİĞİ BAŞLADI'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Katlı Kavşağı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de bizim hükümetimiz iş başına gelmeden önce eylem belediyeciliği vardı. Belediyelerde örgüt üyeleri işçi olarak çalışıyordu. Taş üstüne taş koyanı rahmetle anarız, ama geçmişte neler yaşandı, bunu da bilmemiz gerekir. İdeolojik belediyecilik, 1994'ten itibaren bizimle birlikte hizmet belediyeciliğine dönüştü. Şimdi de kalkınma belediyeciliği başladı. Bugün bulunduğum makam itibariyle bütün şehirlere gidiyorum. Oradaki belediye başkanlarına bilgi veriyoruz. Tabi para istiyorlar, onu da veriyoruz. Gittiğimiz her yerde Kayseri'den bahsediliyor. Bakmayın ara ara kendi aramızda bizi karalamaya çalışan insanların olmasına. Şişenin dolu tarafını görmek lazım. Kayseri belediyeciliği bu konuda dillere destandır" dedi.

CHP'YE ELEŞTİRİ

CHP'ye de eleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeride PKK gibi bir bela var. Bitmek üzereler. Yurt dışında da bitiyor. Bunu yaptığımız operasyonlarla kanıtladık. Bir de FETÖ gibi bir bela var. Çok şükür bunu da hallettik. Bir de proje ve uyduruk DEAŞ gibi bir bela var. Onu da atlattık. Batı terör örgütlerine destek vermeye devam ediyor. Batının bu tavrı, sadece onlara destek vermek değil, ekonomik olarak da boğma hareketine başladılar. Biz çok şükür bu sıkıntıları atlatıyoruz. Bu da batılıların karınlarını ağrıtıyor. İki yüzlü davranmaya devam ediyorlar. PKK'lı belediyelere el konuluyor, bizim anamuhalefet 'niye alıyorsunuz' diye bağırıyor. PKK, belediyede aldıkları parayı dağa gönderiyorlar. FETÖ'nün her türlü yayın organına el konuluyor, kapıda anamuhalefet partisi milletvekilleri duruyor. 15 Temmuz'da en planlı ihtilali ortaya koymuşlar, çok şükür bu belayı atlatmışız. Fakat bu muhalefet içeride başlıyor 'tiyatro, kontrollü darbe girişimi' diyor. Afrin'e gidiyoruz. Milletimiz dualar ediyor. Orayı işgal etmek için gitmiyoruz. Yine başlıyorlar, 'niye gidiyoruz ki gitmesek olmaz mı?' diyorlar. Bize karşı dışarıda hedeflenmiş olan muhalif tavrı anlayabiliyoruz. Doğrusu içeride Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcilerinin tavırlarını anlayamıyoruz. Partilerinin kapılarını açıp, FETÖ mağdurları bize gelsin diyorlar. Önemli değil, kendileri bilir. Kimden yana olurlarsa olsunlar, biz ne yaptığımızı biliyoruz."

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜÇ OLDUĞUNU ANLADILAR'

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bakan Özhaseki, "Afrin harekatında bizim güvenlik güçlerimiz dünyaya parmak ısırttı. Biz orada tek bir sivilin burnu kanamadan operasyon gerçekleştirdik. Türkiye'nin artık en büyük oyun kurucu olduğunu anladılar ve 'Türkiye ne der' dediler. Türkiye artık eski Türkiye değil. O günler çoktan geçti. Türkiye'ye bazıları açıktan düşmanlık etmeye devam ediyor. Kendileri bilir. Onlar Türkiye'nin bu bölgede en büyük güç olduğunu anladılar" diye konuştu.

PARTİSİNİN KADIN KOLLARI KONGRESİNE KATILDI

Bakan Özhaseki, açılışın ardından Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı, İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları ile birlikte partisinin Kocasinan İlçe 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Özhaseki, "Günümüzde yanlış bir anlayış var. Sanki kadın denilince arka planda, sanki bir söz hakkı yokmuş gibi bir direniş var. Böyle bir şey yok. Çok geçici bir dünyadayız. Dünyada sonuna kadar yaşayan insan yok. Gelmek elimizde değil. Giderken de elimizde değil, Allah'ın takdiri. Sizlerin verdiği mücadeleyle Türkiye bugün iyi yerlere geldi. Diğer iktidarlarla kıyaslama noktasında her konuda daha başarılıyız. Vesayet rejimini çökertme noktasında hiçbir iktidar başarılı olamamıştı, ancak bizim liderimiz önderliğinde başarılı hale geldik. Önümüzde daha yapacak çok işimiz var. İçimizde o kadar çok hain var ki; bunların canını okuyoruz. Afrin'de yiğitlerimiz bir tek sivile zarar vermeden terör belasını temizledi." şeklinde konuştu.

CHP'yi 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ ile yapılan mücadeleyi sulandırmakla suçlayan Bakan Özhaseki, "Yok tiyatroymuş, neymiş. Ya siz hala niye bunların savunuculuğunu yapıyorsunuz?" diye konuştu.