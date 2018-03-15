Bakan Özhaseki, Üsküdar Belediyesi Yazarlık Okulunu tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediyesi Yazarlık Okulunu tamamlayan öğrencilere düzenlenen törenle sertifikalarını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlen Üsküdar Belediyesi Yazarlık Okulu Sertifika Töreni’ne katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ve yakınlarının katıldığı törende bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, projeye emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmasında geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı toplumsal olaylardan örnekler veren Bakan Özhaseki, "Cumhuriyet mitingleri çok masumane mitingler değildi. O muhtıralar, parti kapatma davaları, 17/25 operasyonu, daha sonrakilerin hiçbiri masum olaylar değildi. Gezi olaylarında 12 ağacın yer değiştirmesi miydi hikaye? İşte o günlerde Allah beni de affetsin, bizim içerisinde bulunduğumuz arkadaş grubu dedi ki ’Gençlere sert davranmayalım, anlayışla yaklaşalım, ne dediklerini bir dinleyelim.’ Ankara’ya temsilcileri geldi. Biz şöyle bekliyoruz; ’12 tane ağaç yer değiştirdi, biz hükümete ceza kestik, 12 milyon tane ağaç dikin.’ Eyvallah başımızın üstüne. Fakat istekleri şuydu arkadaşlar: ’Bir nükleer tesisi durdurun, oradan asla enerji elde etmeyeceksiniz. İki, 3. Havalimanı’nın inşaatını durdurun. Üç, köprüleri durdurun.’ Bu istekler yurt dışında Türkiye’yi istemeyen ülkelerin istekleri. Bunun ağaçla, Taksim’le bir ilişkisi yok ki. Bu işin abartıldığı sırada faizleri yüzde 5’ler civarındaydı. IMF’ye borcumuz bitmiş, acayip yatırımlar yapılıyor. Nükleer tesisi neden yapmayacağız. Dünyada 455 nükleer tesis var. Paris’in, Londra’nın, Madrid’in etrafında var, biz neden yapmayacağız? Hele hele en son yaptıkları darbe girişimi. 40 yıl bu milletin içinde kalmışlar, ’dindarız’ deyip en alıngan yerimizden vurmuşlar bizi. Sonra da gerçek yüzleri ortaya çıktı. Ortaya dökülenlerden anlıyoruz ki İslam’la ilgileri yokmuş. Sahtekarlık bunlarda, iftira bunlarda, gözetleme bunlarda, çalma bunlarda, ikiyüzlülük, yalancılık, riya, masum insanları öldürmek de bunlarda. Bu saydıklarımızın hangisi Kur’an’da yer alır? Hamdolsun bu belanın da altından kalktık " dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Yazar okulu projesi tamamıyla Süleyman Özışık’ın projesi. Güzel bir proje oldu. Bu kadar işin büyüyeceği güzel sonuç alınacağını önceden tahmin edemedik. Çok keyifli çok güzel bir kurs oldu. 300’e yakın genç arkadaşımızın katılımıyla çok güzel bir kurs oldu. Devamı gelecek inşallah. Dereceye giren gençlerimizi Kudüs’e gönderme sözü verdik” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, Yazarlık Okulu öğrencilerine sertifikalarını verdi.