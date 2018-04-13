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Bakan Özhaseki ve AK Partili Milletvekilleri Altınköy’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ziyaretçi rekoru kıran Altınköy Açık Hava Müzesi, siyasilerin göz bebeği olmayı sürdürüyor.

Bakan Özhaseki ve AK Partili Milletvekilleri Altınköy’de

Ziyaretçi rekoru kıran Altınköy Açık Hava Müzesi, siyasilerin göz bebeği olmayı sürdürüyor. Altınköy’ün bu seferki misafirleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti milletvekilleri oldu. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara Şubesi’nin Altınköy’de gerçekleştirdiği etkinliğe Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de katıldı.
Şehrin gürültüsünden uzak ve oksijeni bol bir ortamda buluşan heyet üyeleri, Altınköy’de incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyet, Altınköy hakkında Başkan Tiryaki’den bilgi aldı. Başkan Tiryaki, Altınköy yapılmadan önce bu bölgenin gecekondularla kaplı olduğunu misafirlerine aktardı. Altınköy’ün Ankara’ya bambaşka bir soluk kazandırdığını belirten Başkan Tiryaki, geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 7 bin kişinin Altınköy’ü gezdiğine dikkat çekti. Altındağ Belediyesi olarak şehrin tam ortasına bir köy kurduklarını ifade eden Başkan Tiryaki, "Anadolu’da bir köyde ne varsa Altınköy’de de hepsi var" dedi.
Yok olmaya yüz tutmuş ve bulunduğu bölgede korunamamış Karadeniz’in orman köylerinden sökülüp getirilen Çantı Evlerini yakından görme fırsatı bulan heyet üyeleri, Başkan Tiryaki’yi tebrik etti. Anadolu’nun güzelliklerinin bu köyde bir araya toplandığını ifade eden misafirler, Ankaralıların mutlaka burayı gezmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Özhaseki ve AK Partili Milletvekilleri Altınköy’de

Bakan Özhaseki ve AK Partili Milletvekilleri Altınköy’de

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