BAKAN ÖZHASEKİ ZEYTİNBURNU'NDA KÜTÜPHANE AÇILIŞINDA KONUŞTU 

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytinburnu'nda yapımı tamamlanan iki kütüphanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "En son Afrin'de yazdığımız kahramanlık destanından sonra hepsi hizaya geldiler. Türkiye'nin gücünü anladılar. Diz çöktüler resmen ve bizimle öyle konuşuyorlar artık. Eski Türkiye olmadığını anladılar. Eskiden yurt dışına gidip, 300,500 milyon Dolar isteyen liderlerimizin, önlerinde el pençe divan durdukları dönemin çoktan geçtiğini anladılar" dedi. Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Seyyidnizam ve Merkezefendi Şehir Kütüphaneleri'nin açılışı için tören düzenlendi. Seyyidnizam Camisinde düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeyinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile vatandaşlar katıldı. "AVRUPA'DA VE VARSA ŞEHİRLERİMİZDE O VAR"

Bakan Özhaseki açılış töreninde bir konuşma yaptı. Sözlerinin başında Türkiye'deki şehirlerin Avrupa'daki şehirlerle eşit olduğuna değinen Özhaseki, "Avrupa'da ve varsa şehirlerimizde o var. Avrupa'ya gidip, özenen kardeşlerimiz, 'Bunlar bizde niye olmaz' diyen kardeşlerimiz şimdi aynısını söyleyemiyorlar. Çünkü hepsi bizde de var artık. Demek ki çalışınca oluyor" dedi.

"KATİLLER ORDUSUNU AÇTIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK"

"Son üç yıl içinde başımıza gelenler hem Türkiye'nin siyasi tarihinde bu ülkenin başına gelmedi" diyen Özhaseki şöyle devam etti:

Dünya da hiç bir ülkenin başına gelmiş değil. Bir taraftan PKK belası, 40 yıldır bu memlekette var. Son dönemde örgüte akıl verenler dediler ki, 'Siz bundan sonra ayrı bir parti olarak seçimlere girin. O sırada Ak Parti nasıl olsa tek başına iktidara gelemez. Çukurlar kazın. Şiddeti tırmandırın.Öz yönetim ilan edin. Paçavralarınızı bayrak diye çekin.' Bu akla uydular. Güney Doğu'da bir çok terörist eline silah aldı. Partilerde bir taraftan bağımsız bir parti olarak girerek, yüzde 10'u aştıkları için Ak Partiyi de iktidardan düşürdüler. Şiddeti arttırdılar. Bir çok insanın ölümüne vesile oldular. Dirayetli durduk. O katiller ordusunu açtıkları çukurlara gömdük. "BUNLAR DIŞARIDAKİ BİR ÜLKENİN KUCAĞINA OTURMUŞLAR"

Bakan Özhaseki FETÖ örgütü hakkında ise, "İkinci bir bela FETÖ belası. Müslümanız diyorlardı. Sırıtık bir yüzle hepimize gelip, hizmet eri olduklarını söylüyorlardı. Herkesi kandırıyorlardı. En hassas yerimiz, Milliyetçiliğimiz. Bu milleti sevmemiz ve din duygumuz. Bundan dolayı da bir çok insanı kandırdılar. En son 15 Temmuz hadisesinden sonra... Artık ifadeler, mahkemeler, savcılıklar, kayıtlar, dosyalar yan yana geldiği zaman gördük ki bunların asla Müslümanlıkla ilgileri yok. Bunlar dışarıdaki bir ülkenin kucağına oturmuşlar. Onlar ne derse yapıyorlar. Belki de bu ülkenin başına gelebilecek en büyük belalardan birisi bunlar. Hamdolsun bu belayı da atlattık" diye konuştu.