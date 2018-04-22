Bakan Özhaseki'den eski makamda çay-simitli kahvaltı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Güneydoğu'daki ziyaretlerinin ardından geldiği memleketi Kayseri'de, 4 yıl süreyle hizmet yaptığı merkez Melikgazi Belediyesi'nde çay, simit, peynir ve zeytinle kahvaltı yaptı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki programlarının ardından memleketi Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, siyasete başladığı, ilk belediye başkanı olduğu Melikgazi Belediyesi'ni ziyaretinde Başkan Memduh Büyükkılıç ile sohbet etti. İkili, 2018 yılı belediyecilik çalışmalarını değerlendirdi. Günün erken saatlerindeki bu ziyaret sırasında Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'ye çay- kahve ikramında bulunmak istedi. Ancak Bakan'ın kahvaltı yapmadığını öğrenince, çay, simit, peynir ve zeytinden oluşan ikramda bulundu.
Bakan Özhaseki’nin ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, “Bizler sizden emanet aldığımız görevle Melikgazi’mize güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Bakan Özhaseki de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Melikgazililere 4 yıl hizmet ettim. 1999 ile 2015 yılları arasında ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hep birlikte Kayseri Belediye Modelciliği ile şehrimizi bugünlere taşıyarak örnek bir şehirleşme sergiledik. Milletimize ve ülkemize hizmet etmek üzere başka görevlere davet edildik" diye konuştu.
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