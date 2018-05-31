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Bakan Özhaseki'den esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

Bakan Özhaseki'den esnaf ziyareti

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Özhaseki, Cami Kebir Camisi'nde ikindi namazının ardından bir vatandaşın cenaze namazına katıldı.

Bakan Özhaseki, daha sonra Cami Kebir Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret etti. Esnafla hatıra fotoğrafı çektiren Özhaseki, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın taleplerini de dinleyen Özhaseki, 24 Haziran seçimlerinde kendileri için destek ve dua istedi.

Özhaseki'ye ziyaretlerinden dolayı iş yeri sahipleri de teşekkür etti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki esnaf ziyareti Kayseri

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