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Bakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalya

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen kick boks il seçmelerinde birinci olan damadı Cemal Alper Kemaloğlu'na madalyasını, kendisi verdi.  ​Elazığ'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılacak sporcuların belirlenmesi amacıyla Kayseri seçmeleri, Talas Spor Salonu'nda yapıldı.

Bakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalya

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen kick boks il seçmelerinde birinci olan damadı Cemal Alper Kemaloğlu'na madalyasını, kendisi verdi.
​Elazığ'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılacak sporcuların belirlenmesi amacıyla Kayseri seçmeleri, Talas Spor Salonu'nda yapıldı. Seçmelerin son gününde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki de katıldı.
Bakan Özhaseki, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin derslerine çok iyi çalışması gerektiğini, spordan da vazgeçmemelerini istedi. Konuşmanın ardından Bakan Mehmet Özhaseki 63 kiloda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi. Bakan Özhaseki, 63 kiloda birinci olan damadı Cemal Alper Kemaloğlu'na da madalyasını takdim etti.
Ödül töreninde kick boks eldiveni takan bakan Özhaseki, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalyaBakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalyaBakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalyaBakan Özhaseki'den kick boks şampiyonu damadına madalya

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