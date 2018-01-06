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Bakan Özhaseki'nin uçağı Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 14:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre kabin içerisinde duman ve koku çıkması nedeniyle Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakla Ankara'ya gitmek üzere saat 12.07'de Sabiha Gökçen Havalimanı'dan havalandı. Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kabin içerisinde duman ve koku çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 12.40'da sorunsuz bir şekilde havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Tapu Kadostro Genel müdürlüğüne ait 'Beechcraft King Air 350i model TC-KDR' isimli uçağı harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapılıyor.

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Mehmet Özhaseki Çevre Ve Şehircilik Sabiha Gökçen Havalimanı Cengiz Topel Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tarifeli uçaklarla gitseler olmuyor mu memleketin paraya ihtiyacı var
Tuhh..kötüye birşey olmuyorki..
geçmiş olsun. elk arızasınaq benziyor.
herkese özel uçak ülke ekonomisi çok güzel vatandaşa sabır diyorlar kendileri krallar gıbı yasıyorlar sonrada biz adılız diyorlar öbür dünyada da uçağa binecekler))))))))
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