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Bakan Özhaseki'yi taşıyan uçak acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 14:57 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, koku hissedilen uçağın Kocaeli'ne acil iniş yapmasının ardından karayoluyla Ankara'ya gitti

KOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin içinde bulunduğu uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra bir koku hissedilmesi üzerine Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Bakan Özhaseki'nin de içinde bulunduğu Ankara'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakta kalkıştan bir süre sonra koku hissedildi.

Bunun üzerine uçak, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçak havalimanına sorunsuz inerken, havaalanında tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri hazır edildi.

Bakan Özhaseki, Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen araçla Ankara'ya hareket etti.

Uçağın inmesine neden olan kokunun, uçağın altında bulunan kamera sisteminden kaynaklandığı öğrenildi.

(AA)

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