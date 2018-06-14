Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz (2)

'AMACIMIZ BİR MARKA OLUŞTURMAK'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Adapazarı'nda düzenlediği iftara katıldı. Bakan Özlü iftarda yaptığı konuşmada dışarıdan Türkiye'ye müdahaleler yapıldığını belirterek, "Bir seçim ortamındayız, bu seçim ortamında dışarıdan yapılan müdahaleler var. Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar var. Bunlar tabiki bizi etkiliyor. Seçim ortamının meydana getirdiği bir belirsizlik durumu söz konusu. Bunlar bizi etkiliyor ama şundan emin olun Türkiye'nin ekonomisi çok sağlam temellere dayalı, gerçekten çok sağlam temellere oturtulmuş durumda dolayısıyla bunlar gelip geçici şeyler. Faizlerin yükselmesi kurların değişmesi inşallah bunların 24 Haziran'dan sonraki dönemde arkadaşlar bunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Bakan Özlü, üretilecek olan yerli otomobille Türkiye'nin artık otomobil markasıyla anılmaya başlayacağını kaydederek, "Kendi otomobilimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi otomobilimiz Türkiye'nin projesi, çok güzel bir şekilde ilerliyor. 6 ortaklı bir proje TOBB'da ortak oldu en son. Bakın arkadaşlar bu aslında bir otomobilin ötesinde bir çalışma. Bu çalışma Türkiye'nin teknolojide sıçrama yapması, sanayide hamle yapması için elimizdeki önemli enstrümanlardan bir tanesi. Biz bunu Türkiye'nin teknolojik dönüşümünün önemli bir aracı olarak görüyoruz. Amacımız sadece bir otomobil yapmak değil, bir marka oluşturmak. Nasıl ki bazı ülkeler söylendiğinde akıllara belli otomobil markaları geliyorsa Türkiye adı da geçtiğinde, Türkiye adıyla eş değer şekilde bir otomobil markası tüm dünyada akla gelecek" diye konuştu.