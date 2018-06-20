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Bakan Özlü, AA Editör Masası'na konuk olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:11 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Özlü, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmeler ve bakanlığının faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Özlü'nün açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

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Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Faruk özlü

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