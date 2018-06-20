Bakan Özlü, AA Editör Masası'na konuk olacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Özlü, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmeler ve bakanlığının faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Özlü'nün açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@AACanli) anlık takip edilebilecek.
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