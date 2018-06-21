Bakan Özlü, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çin, Malezya, Singapur'un gelişmesinde çok önemli rol oynayan Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'ni gelecek dönemde Türkiye'de hayata geçireceklerini bildirdi. Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bilişim Vadisi'nin, Kocaeli'de kurulmaya başlandığını belirten Özlü, projenin beş etaptan oluştuğunu, birinci etabın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. İlk etabın birinci kısmının tamamlandığına işaret eden Özlü, buraya yaklaşık 35 firmanın yerleşerek faaliyete geçtiğini vurguladı. Özlü, "Bu yazın sonuna doğru birinci etabın tamamını bitireceğiz ve güzel bir açılış yapacağız. Burada yaklaşık 50 bin çalışan olacak, daha çok bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerine çalışacaklar. İkinci, üçüncü, dördüncü etaplara ise yüksek teknolojiye haiz ürünler üreten, tasarlayan, araştıran ve geliştiren şirketlerimizi konuşlandıracağız." dedi. Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin bilim ve teknolojideki merkezi olmasını istediklerinin altını çizen Özlü, merkezin Kocaeli'de bulunmasının yüksek teknolojinin sanayiye enjekte edilmesinde önemli katkılar sağlayacağını ve proje tamamlandığında 100 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

İzmir-Urla'da da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün olduğu bölgede bir teknoloji üssü kurduklarını ifade eden Özlü, buranın da uluslararası ölçekte bir yer olacağını, dünyada başarılı olmuş Türk ve yabancı bilim insanlarıyla mühendislere çalışabilecekleri bir ortam oluşturduklarını ve onları burada istihdam edebileceklerini bildirdi. - Büyümede KGF ve KOSGEB kredilerinin katkısı KOBİ'lerle ilgili tanımı değiştirdiklerini anımsatan Özlü, "KOBİ tanımında insan sayısı ve ciro iki önemli kriterdi. İnsan sayısı değişmedi fakat ciroyu değiştirdik. Ciro konusunda 40 milyon rakamı vardı, bunu 125 milyon liraya çıkardık. 125 milyon liraya kadar cirosu olan şirketler KOBİ tanımı kapsamına alındı ve desteklerden istifade edecekler" diye konuştu. Özlü, son dönemde sanayide yüksek teknolojiye geçişi sağlamak amacıyla yüksek teknoloji tabanlı girişimcilere ve KOBİ'lere verilen desteğin artırıldığını, bu sene KOSGEB desteklerinin ağırlıklı olarak bu kuruluşlara ayrıldığını dile getirdi. KOSGEB'in 1990-2002 döneminde toplam 4 bin 71 KOBİ'ye 14 milyon 500 bin lira destek verdiğini belirten Özlü, şöyle devam etti:

"KOSGEB, 2003-2018 döneminde yaklaşık 320 bin KOBİ'ye 234 kat artışla 3,4 milyar lira destek verdi. 14,5 milyon lira ile 3,4 milyar lira arasındaki fark 234 kat. Yine 2003-2018 yıllarında 507 bin 208 KOBİ'ye yaklaşık 20 milyar lira faizsiz kredi desteği verdik. Bundan 507 bin 208 KOBİ istifade etti. 2016'nın sonunda ve 2017'nin başında hem Kredi Garanti Fonu (KGF) hem de KOSGEB'den kredi kullandırdık. Bizim KOSGEB'den kullandırdığımız kredi tutarı 2017'de 6,7 milyar lira. Yine KGF'den 250 milyar liralık bütçe oluşturulmuştu. Bunun da yaklaşık 200 milyar lirası kullanıldı. Geçen yılki büyümemizde hem KGF'nin hem de KOSGEB kredilerinin önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum." - Mega endüstri bölgeleri Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'ni çok önemsediklerini anlatan Özlü, bunun üzerinde yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını söyledi. Türkiye'de 5 bölgede mega endüstri bölgesi kurmak istediklerini ifade eden Özlü, bunları "Doğu Karadeniz Bölgesi (Trabzon), Batı Karadeniz (Filyos Endüstri Bölgesi civarı), Güney Marmara Bölgesi (Bandırma-Çanakkale arası), Kuzey Ege (Çandarlı Limanı arka bölgesi), Doğu Akdeniz Bölgesi (Hatay-Adana-Mersin)" olarak sıraladı.

Özlü, bunun çalışmalarını yaptıklarına işaret ederek, "Örneğin Trabzon'da arazi sorunumuz var, burada denizi dolduracağız. Yaklaşık 2 bin 700 dönümlük bir alan oluşturacağız. Trabzon'da kuracağımız endüstri bölgesinde yaklaşık 10 bin çalışan olacak." ifadesini kullandı. Mega endüstri bölgelerinin Türkiye'ye sanayide ve teknolojide sıçrama yaptıracak önemli bir hamle olduğunu vurgulayan Özlü, Singapur, Malezya ve Çin'de bunun çok güzel örneklerinin bulunduğuna dikkati çekti. Bu bölgelerin OSB'lerden ölçek olarak farklı olduğunu anımsatan Özlü, bunların mega ölçekli yapılar niteliğinde bulunduğunu anlattı. Özlü, "Bizim düşündüğümüz endüstri bölgeleri, sanayi potansiyelimizin, sanayimizin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payını iki katına çıkarmayı hedefleyen programın parçası." değerlendirmesinde bulundu. Endüstri bölgelerinde konseptin farklı olduğuna işaret eden Özlü, "Endüstri bölgelerinde mülkiyet devlete ait, altyapıyı devlet hazırlıyor, sanayicimiz gelip fabrikasını kuruyor. Parasını altyapıya, doğalgaza, yola, elektriğe değil, işletmesine harcıyor. Yani daha fazla üretiyor, daha fazla satıyor, daha yüksek teknoloji geliştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.