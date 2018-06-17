Bakan Özlü, bayram şölenine katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de geleneksel bayram şenliğine katıldı.

Bakan Özlü, bayram ziyaretleri kapsamında geldiği Gümüşova ilçesine bağlı Dereköy'de geleneksel bayram şenliğine iştirak etti. Özlü, burada tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şenliğin ardından Bakan Özlü, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan'ın oğlu Eymen Ercan'ın sünnet düğününe katıldı.

Daha sonra AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu'nun oğlu Ömer Kuşçuoğlu'nun da sünnet törenine de iştirak eden Bakan ve eşi Onur Özlü, Kuşçuoğlu ailesini tebrik etti, Ömer Kuşçuoğlu'na hediye verdi.

Bakan Özlü'ye, ziyaretlerinde AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan, Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin eşlik etti.

