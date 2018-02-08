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Bakan Özlü, çalışan zihinsel engellileri işbaşında ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:36 | Son Güncelleme

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MOSB) Zihinsel Engelli Korumalı İşyeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren modern atölyelerde çalışan zihinsel engelli bireyleri işbaşında ziyaret etti.Bir dizi temas ve açılışa katılmak üzere Manisa’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün son durağı Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki zihinsel engelli bireyler için hayata geçirdiği örnek projesi oldu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MOSB) Zihinsel Engelli Korumalı İşyeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren modern atölyelerde çalışan zihinsel engelli bireyleri işbaşında ziyaret etti.
Bir dizi temas ve açılışa katılmak üzere Manisa’ya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün son durağı Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki zihinsel engelli bireyler için hayata geçirdiği örnek projesi oldu. Bakan Özlü, Manisa OSB’nin zihinsel engelli bireylere yönelik olarak 2015 yılı sonunda başlattığı ve 2017 yılı başında işletmeye aldığı sosyal sorumluluk projesi Zihinsel Engelli Korumalı İşyeri (ZEKİ) Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren 5 işyerinde çalışan 44 engelli bireyi ziyaret etti. Bakan Özlü’ye ziyaretinde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ve işadamları eşlik etti. Bakan Özlü, toplamda 12 işyeri ve 96 kişilik zihinsel engelli bireyin istihdam kapasitesinin olduğu merkezde çiçeklerle karşılandı. Diğer işçilerle aynı maaş ve sosyal haklarla çalışan zihinsel engelli bireyleri modern atölyelerinde işbaşındayken ziyaret eden Bakan Özlü, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Engelli bireylere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Bakan Özlü, çekilen hatıra fotoğrafının ardından merkezden ayrılarak karayolu ile İzmir’e hareket etti.

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