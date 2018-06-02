Bakan Özlü, geleneksel mahalle iftarına katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çilimli ilçesinde düzenlenen geleneksel mahalle iftarına katıldı.

Bakan Özlü, Çilimli Topçular Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahmetçiler Camisi'nin açılışını yaptı.

Özlü, daha sonra aynı mahallede düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Bakan Özlü, iftara katılan vatandaşları selamlayarak, hayırlı iftarlar diledi.

Özlü'ye, eşi Onur Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz da eşlik etti.

Bakan Özlü ve beraberindekiler, akşam namazını açılışı yapılan Ahmetçiler Camisi'nde kıldı.

