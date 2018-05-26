Bakan Özlü: İnce'nin yerli otomobil projesini durdurma vaadi ibret verici (3)

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ ANMA ETKİNLİKLERİNE KATILDI Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu'nun Göynük ilçesinde Akşemseddin Hazretlerini Anma etkinliklerine katıldı. Anma etkinliklerinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 5 bin kişilik iftar da düzenlendi. İftar yemeği öncesi konuşan Bakan Özlü, "Ulaştırmada, sosyal dayanışmada, savunmada, enerjide ve sağlıkta sayısız projelere imza atıyoruz. 16 sene boyunca ne söylemişsek, neyin sözünü vermişsek aynı çizgimizde devam ediyoruz. Tüm bunları elbette sizlerden aldığımız ve destekle yapıyoruz. Sizlerin desteğiyle güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz" dedi. Bakan Özlü iftarın ardından Akşemseddin Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Anma etkinlikleri, ilahi konseri ve semazen gösterisi ile devam etti.
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