HABER

Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (5)

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:03 | Son Güncelleme

ZİHİNSEL ENGELLİLER KORUMALI İŞYERİ'NE ZİYARET Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'de tarafından yapılan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri'ni (ZEKİ) ziyaret etti.

Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (5)

ZİHİNSEL ENGELLİLER KORUMALI İŞYERİ'NE ZİYARET
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa OSB'de tarafından yapılan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri'ni (ZEKİ) ziyaret etti. Bakan Özlü'ye, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da eşlik etti. Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Bakan Özlü'ye Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri hakkında bilgi verdi. 5 bin 811 metrekarelik alanda, engelli gençlerin de üretim yapabilmesi için yapılan merkezde, 12 atölyenin bulunduğunu ifade eden Türek, 44 engelli gencin, Manisa OSB'deki 5 fabrika için üretim yaptığını kaydetti.
Bakan Özlü, ZEKİ Yaşam Merkezi'ndeki atölyeleri tek tek gezip, engelli gençlerle sohbet etti. Engelliler zaman zaman Bakan Özlü'ye sarılıp sevgi gösterisinde bulundu. Manisa OSB tarafından kurulan işyerinin önemine dikkat çeken Bakan Özlü, diğer OSB'lerin de burayı örnek almasını istedi. Bakan Faruk Özlü, ziyaretin ardından İzmir'e gitti.

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (5)Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (5)Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (5)Bakan Özlü: İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı (5)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek

GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

GMİS Başkanlar Kurulu toplandı

Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Şehit polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın adı kütüphanede yaşatılacak

Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Tacizden tutuklu belediye başkanına tahliye

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

Öğrencilerden ’Tema gönüllüsü olun’ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.