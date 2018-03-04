Bakan Özlü, Kadın Kolları Kongresine katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Her türlü ayrımcılığa karşı savaş açarken, özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık ayıbını bitirmek için ciddi adımlar attık. Kadınların kılık ve kıyafetleriyle uğraşılan, siyasetin nesnesi haline getirilen eski Türkiye, bizimle birlikte son buldu." dedi.
Partisinin, Düzce Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ailesinin büyük bir aile olduğunu söyledi.
Anne, kız kardeş ve eş olarak tüm hayatın ayrılmaz parçası olan kadınların, dava arkadaşı olarak da yanlarında olmasının kendilerine güç verdiğini ifade eden Özlü, şöyle konuştu:
"Biliyoruz ki kadınlarımız bizim yanımızdaysa çıktığımız yolda birlikte yürüyorsak önümüze hiçbir engel çıkamaz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren, ayrım yapmadan bütün kesimlerin sorunları ile ilgilendik, dertlere derman olmak için çalıştık. Her türlü ayrımcılığa karşı savaş açarken, özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık ayıbını bitirmek için ciddi adımlar attık. Kadınların kılık ve kıyafetleriyle uğraşılan, siyasetin nesnesi haline getirilen eski Türkiye, bizimle birlikte son buldu. Kadınlarımız bizimle birlikte siyasetin nesnesi değil, öznesi haline geldi.
Kadın kollarımız, AK Parti'nin ana taşıyıcı kolonlarından biri olarak hem partimize hem de ülkemize çok büyük hizmetlerde bulundu. Çünkü AK Parti makam-mevki için değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için yola çıktı ve hep o yolda yürüdü."
AK Partili kadınların gece-gündüz demeden çalıştığını aktaran Özlü, "AK Parti, 10 milyonu aşkın üyesi olan çok büyük bir ailedir. Aile; kenetlenmenin, birlik ve beraberliğin en somut halidir. Bu 10 milyonluk ailenin 4,5 milyonu aşan kadın üyesi, AK Parti’nin gücünün temel dinamosudur. Bu aile, bir dava için kenetlendi, o dava yolunda 'Sen, ben' demedi. Bu ailenin hiçbir ferdi, kendi kişisel ikbalini, partimizin ve devletimizin çıkarlarının önünde tutmaz. Bu ailenin hiçbir ferdi zamanı geldiğinde bayrağı devrederken 'Acaba' demez. Bayrağı devreden de devralan da koşusunu aynı hızla, aynı enerjiyle sürdürür." ifadelerini kullandı.
- "2019 için vakit kaybetmeden yola koyulacağız"
Bakan Özlü, 2019 için vakit kaybetmeden yola koyulacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ülkesine, milletine, insanlığa gönül vermiş bu büyük aile, Türkiye için dönüm noktası olan 2019'da bir başarı destanı daha yazacak ve çocuklarımız için yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayacak. Türkiye'nin her yerinde katıldığımız her kongre, AK Parti'nin bileğinin bükülemeyeceğinin işaretini veriyor. O yüzden bugünden tezi yok, 2019 için yola koyulacağız. Güçlü Türkiye için, hayallerimizin Düzce'si için çalışacağız. Kadınların bu heyecanı, AK Parti'nin de Türkiye'nin de geleceğinin emin ellerde olduğunun göstergesidir. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız ve çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakacağız."
Özlü, konuşmasının sonunda kongre ile yeni yönetimde görev alan tüm kadınlara başarılar diledi.
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