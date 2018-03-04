Bakan Özlü, Kadın Kolları Kongresine katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Her türlü ayrımcılığa karşı savaş açarken, özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık ayıbını bitirmek için ciddi adımlar attık. Kadınların kılık ve kıyafetleriyle uğraşılan, siyasetin nesnesi haline getirilen eski Türkiye, bizimle birlikte son buldu." dedi.

Partisinin, Düzce Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ailesinin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Anne, kız kardeş ve eş olarak tüm hayatın ayrılmaz parçası olan kadınların, dava arkadaşı olarak da yanlarında olmasının kendilerine güç verdiğini ifade eden Özlü, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki kadınlarımız bizim yanımızdaysa çıktığımız yolda birlikte yürüyorsak önümüze hiçbir engel çıkamaz. Yola çıktığımız ilk günden itibaren, ayrım yapmadan bütün kesimlerin sorunları ile ilgilendik, dertlere derman olmak için çalıştık. Her türlü ayrımcılığa karşı savaş açarken, özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık ayıbını bitirmek için ciddi adımlar attık. Kadınların kılık ve kıyafetleriyle uğraşılan, siyasetin nesnesi haline getirilen eski Türkiye, bizimle birlikte son buldu. Kadınlarımız bizimle birlikte siyasetin nesnesi değil, öznesi haline geldi.