Bakan Özlü, nikah şahidi oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de bir çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Özlü, Düzce Belediyesi tarafından yapımı yeni tamamlanan Melen Su Park'ta ilk nikah merasimi olan Songül Ay ve Sinan Gündoğdu'nun nikah törenine katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kıydığı nikaha şahitlik yapan Özlü, nikahın her iki aile için hayırlı olmasını diledi.

Özlü, evlilik cüzdanını Songül Ay Gündoğdu'ya verdi.

Bakan Özlü, merasimin ardından yapımı tamamlanarak hizmete açılan parkı gezerek incelemelerde bulundu.

Nikah merasimin ardından Bakan Özlü, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un oğlunun sünnet törenine de katıldı.

Bakan Özlü'ye, nikah ve sünnet törenlerinde AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin de eşlik etti.

