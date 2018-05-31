Bakan Özlü, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de vatandaşlarla birlikte iftar etti.
AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından, Anıtpark Meydanı'nda geleneksel olarak düzenlenen halk iftarına katılan Bakan Özlü, vatandaşların masalarını gezerek sohbet etti.
Yoğun katılımın gözlendiği programda Özlü, vatandaşların sorunlarını dinleyerek fotoğraf çektirdi ve iftar vakti orucunu burada açtı.
Programa, Düzce AK Parti Milletvekili adayları Fahri Çakır, Ayşe Keşir, Numan Çabuk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin de katıldı.
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