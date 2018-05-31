HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Özlü, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Bakan Özlü, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de vatandaşlarla birlikte iftar etti.

AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından, Anıtpark Meydanı'nda geleneksel olarak düzenlenen halk iftarına katılan Bakan Özlü, vatandaşların masalarını gezerek sohbet etti.

Yoğun katılımın gözlendiği programda Özlü, vatandaşların sorunlarını dinleyerek fotoğraf çektirdi ve iftar vakti orucunu burada açtı.

Programa, Düzce AK Parti Milletvekili adayları Fahri Çakır, Ayşe Keşir, Numan Çabuk ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin de katıldı.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)
"Vatanımızı düşünerek geleceği planlamamız lazım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Faruk özlü

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.