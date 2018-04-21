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Bakan Özlü: "Tokat’a Bilim Merkezi kuracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü: "Tokat’a Bilim Merkezi kuracağız"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Tokat’a bir bilim merkezi kuracaklarını ifade ederek, "TÜBİTAK’a talimat vereceğim. Kısa sürede adını koymuş olacağız" dedi.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın önderliğinde düzenlenen istişare toplantısında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü iş adamları ile bir araya geldi. Bir otelde yapılan programın açılış konuşmasını yapan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, Bakan Özlü’den 3. OSB için destek istedi. Üçüncü OSB ile ilgili bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, "Bu konuda bize destek olmanızı rica edeceğim. Bunun yanında Tokat OSB binası da 30 yıl önce yapılmış. 5-6 odalı, fonksiyonel açıdan hiçbir ihtiyaca cevap veremeyecek bir yapı. Biz bununla alakalı olarak Merzifon OSB’sinin binasının projesini örnek proje olarak aldık ki, Merzifon’a verilebilecek desteğin bize de verilebileceğini düşündük” diye konuştu.
Tokat’a Bilim Sanat Merkezi
Bakan Faruk Özlü ise Tokat’a bir bilim merkezi kuracaklarını ifade ederek, "Belediye Başkanımız ve Milletvekili arkadaşlarımla bunu konuştuk. Arkadaşlarım yer konusunu çözdüklerini söylediler. Ben de bunu TÜBİTAK’a talimat vereceğim. Kısa sürede adını koymuş olacağız. Sanayi Sitemizi taşıyacağız. Belediye başkanımız ifade etti. Güzel bir çalışma olmuş konuştuğumuz kadarıyla. Burada en önemli şey yerin tespiti. Tokat bu sorunu çözmüş. Dolayısıyla arkadaşlar taşınılacak yer bulunduktan sonra gerisi kolay. Bu taşınma işinde sanayi sitelerimizin mümkün olduğunca şehrin dışına taşınması ve modernize edilmesi gerekiyor. Ne diyoruz şimdi Küçük Sanayi Sitesi. Bunu demeyeceğiz. Yenisi Modern Sanayi Sitesi olacak. Pırıl pırıl dükkanları olacak. Optimum ölçekte bir büyüklüğe sahip olacak. OSB konusunda da doluluk oranlarına bakacağız. Geliştirmek isteniyorsa geliştirilecek, geliştirilemiyorsa yenisini kuracağız. Bu konuda destek vereceğiz. Özellikle Genel Müdürümüz Yaşar Bey bu sebeple bugün burada benle beraber. Tokat’ın ihtiyacı olan OSB ile alakalı Bakanlığımızın bütün desteklerini Tokat’ımıza sağlayacağız” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Bakan Özlü ve Bakanlık yetkilileri basına kapalı olan istişare kısmında Tokatlı STK yöneticileri ve iş adamlarının taleplerini dinledi. Toplantıya, Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt ve Celil Göçer, Tokat TSO Yöneticileri, İl ve İlçe Oda ve Borsa Başkanları katıldı.

Bakan Özlü:

Bakan Özlü:

Bakan Özlü:

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