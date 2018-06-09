Bakan Özlü, vatandaşlarla sahurda bir araya geldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çilimli ilçesinde vatandaşlarla sahur yaptı.
Çilimli Sosyal Tesisi'ndeki sahur programında konuşan Özlü, seçim çalışmalarının dışındaki tüm zamanını Düzce'de geçirdiğini söyledi.
Türkiye için önemli projeleri olduğunu aktaran Özlü, Düzce özelindeki tüm projeleri de yakından takip ettiğini belirtti.
- Çilimli Spor Kulübü'ne destek sözü
Bakan Özlü, konuşmasının ardından yanına gelen ve kulüp için destek isteyen Çilimli Spor Kulübü Başkanı Aziz Şahin'i dinledi. Kulüp Başkanı Şahin, kulüp için Bakan Özlü'den destek isteyerek adına hazırlanan formayı hediye etti.
Özlü, Çilimli Spor Kulübü'ne destek olacağını vurgulayarak "Arkadaşlara ben söz vermiştim destek için. Onlar da bana 'Şampiyon olun, size destek olacağım' dediğimi hatırlattılar. Kulübümüze yardım edeceğiz. Çilimli Spor Kulübü'ne özel bir bütçe çıkaracağım. Sahur vakti, başkan burada, yardım için pankart da hazırlamış. Boş olmaz , bunun bir karşılığı olması lazım. Bunu yapacağım, söz." dedi.
Sahur programına, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile vatandaşlar katıldı.
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