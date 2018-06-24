Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'nün oy kullandığı sandıktan, Cumhurbaşkanı Seçiminde en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Bakan Özlü'nün oy kullandığı Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki Çilimli Anadolu Lisesi 1007 numaralı sandıkta kullanılan oylar sayıldı. 262 seçmenin oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan 226, Muharrem İnce 20, Meral Akşener 11, Temel Karamollaoğlu 5 oy aldı.

Sandıktan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti'ye 186, CHP'ye 10, MHP'ye 45, İYİ Parti'ye 10, Saadet Partisi'ne 4, HDP'ye 1, HÜDAPAR'a 1 oy çıkarken, sandıkta Cumhur İttifak'ı için 5 oy kullanıldı.

