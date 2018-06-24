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Bakan Özlü'nün oy kullandığı sandık "Erdoğan" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:26 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 262 oyun 226'sını aldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'nün oy kullandığı sandıktan, Cumhurbaşkanı Seçiminde en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Bakan Özlü'nün oy kullandığı Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki Çilimli Anadolu Lisesi 1007 numaralı sandıkta kullanılan oylar sayıldı. 262 seçmenin oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan 226, Muharrem İnce 20, Meral Akşener 11, Temel Karamollaoğlu 5 oy aldı.

Sandıktan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti'ye 186, CHP'ye 10, MHP'ye 45, İYİ Parti'ye 10, Saadet Partisi'ne 4, HDP'ye 1, HÜDAPAR'a 1 oy çıkarken, sandıkta Cumhur İttifak'ı için 5 oy kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Faruk özlü

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