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Bakan Pakdemirli, babası ve ablasının kabrini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:47 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli, babası ve ablasının kabrini ziyaret etti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası Ekrem Pakdemirli ve ablası Ayşe Pakdemirli'nin kabrini ziyaret etti.

Pakdemirli çeşitli programlar kapsamında geldiği İzmir'de sabah saatlerinde babası ve ablasının kabrinin bulunduğu Balçova Mezarlığı'na gitti.

Babası ve ablasının kabrinde dua eden Pakdemirli'ye eşi Ahu Pakdemirli ile yeğeni de eşlik etti.

Bakan Pakdemirli daha sonra Ödemiş ilçesindeki programa katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.

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dua Kabir ziyaret

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