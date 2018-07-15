Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile sıçrama yapacağız (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ: MÜNBİT TOPRAKLAR KİRALAMAYA AÇILACAK Ak Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kooperatifleşmenin önemine değindi. Birlikte iş yapmanın yollarının bulunması gerektiğini söyleyen Pakdemirli, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tarım alanında çok çok harcayıp, az az kazanıldığını dile getiren Pakdemirli, "Çok çok harcayıp az az kazanmaktansa, az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe ve kafaların değişmesine ihtiyacımız var" diye konuştu. Üreticiyi üzmeyeceklerini, ezmeyeceklerini söyleyen Pakdemirli, tüketiciyi de koruyarak onların ateş pahası filelerle evlerine gitmeyeceklerini belirtti. Tüm bunları ayrıntılı şekilde kontrol edeceklerini kaydeden Pakdemirli, devletin münbit topraklarının olduğunu ve ilerleyen dönemde bunları kiralamaya açmak istediklerini vurguladı. Pakdemirli, "Burada kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, üç-beş kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde ölçek ekonomisine uygun tarım ve hayvancılığı yapma imkanımız olacak" dedi.

ARAZİLER NASIL KİRALANACAK? Bakan Pakdemirli, arazilerin kiralamaları konusuna dair detayların neler olacağını soran bir basın mensubuna, şöyle dedi: "Bizim zihinsel bir değişime ihtiyacımız var. Vatandaş mı daha önemli devlet mi daha önemli? Devlet çok büyük arazilerin üzerinde olmamalı. Vatandaşa vermeliyiz bunları. Önemli olan bunların adil dağıtımını yapmak. Kontratlarını yapmak ve amacından farklı kullanılmamasını sağlamak. İyi kontratlar ile bunların halkımız ile buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticimize destek, kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli yem, yerli sebze ve meyve, yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonundan bir nebze kurtulmuş olacak. Devlet bir çok şeyi işletmemeli. Sosyal devlet bazı hizmetleri yapmalı ama belli konular dışında devlet bir çok konuya bakmamalı. Biraz daha devletin etkinliğini azaltarak vatandaşa devletin imkanlarını daha fazla sunma konusunda gayretimiz olacak." 'KONYA KADAR TOPRAĞI OLAN HOLLANDA'NIN TÜRKİYE KADAR MİLLİ GELİRİ VAR' Pazarda bazı ürünlerin zaman zaman fiyatlarının artmasına dair de değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: