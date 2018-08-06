Bakan Pakdemirli Ilısu Barajı'nda incelemelerde bulundu

MARDİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ilısu Barajı Projesi dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Türkiye'de bir tane daha böyle bir proje yok." dedi.
Bakan Pakdemirli, Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan Ilısu Barajı'nı ziyaret etti.
Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Batman Valisi Ahmet Deniz ile Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıya katılan Bakan Pakdemirli'ye DSİ Genel Müdürü Murat Acu tarafından proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.
Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılan seçimle yeni bir sisteme geçildiğini anımsatarak, bu kapsamda iki bakanlığın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bir araya geldiğini anlattı.
Bundan sonra iyi bir sinerjiyle daha iyi işler yapacaklarını dile getiren Pakdemirli, bakanlıkların birleştirilmesiyle toprak ve suyun bir arada olacağını ifade etti.
Pakdemirli, daha önce Hasankeyf'i ziyaret ettiğini ve ilçenin şimdiki halinin eskisinden daha güzel olduğunu gördüğünü aktararak, şöyle konuştu:
"Burada başta devletimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ilısu Barajı Projesi dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Türkiye'de bir tane daha böyle bir proje yok. Bu iş sizlerin sayesinde oldu. Bunun da keyfini yaşayın çünkü bir daha böyle bir proje kolay kolay olmayacak. Öncelikle bölge insanımız ve tabii ki Türkiye için devletin elini attığı ve gücünü sonuna kadar hissettiğimiz bir yer."
Toplantının ardından Pakdemirli, barajla ilgili incelemelerde bulundu.
Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Batman Valisi Ahmet Deniz, Pakdemirli'ye incelemeleri sırasında eşlik etti.
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