HABER

Bakan Pakdemirli, selin vurduğu Kumluca'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketi yaşanan ve toplam 2 bin dekara yakın tarım alanında zarar tahmin edilen Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Salur ve Karaköy mahallelerini ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, selin vurduğu Kumluca'da

Mehmet ÇINAR/ELMALI (Antalya), (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketi yaşanan ve toplam 2 bin dekara yakın tarım alanında zarar tahmin edilen Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Salur ve Karaköy mahallelerini ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle İzmir'den Antalya'nın Elmalı İlçesi'ne geldi. Altı gün önce seal felaketi yaşanan Salur ve Karaköy mahallelerinde incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli'ye, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve bakanlığa bağlı kamu kurumlarının yöneticileri eşlik etti. Sel felaketinde zarar gören seralarda incelemede bulunan Bakan Pakdemirli, çiftçilerin sorunlarını da dinledi. Ardından köy kahvehanesinde çiftçilerle buluşan Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyete Elmalı Belediye Başkanı Ak Partili Ümit Öztekin, yaşanan sel felaketi ve sorunun çözümü konusunda bilgi verdi. 6 gün önce başta Salur olmak üzere 6 köyün afetle karşı karşıya kaldığını belirten Öztekin, “49 köyün 42'si dağ eteklerine kurulmuş şekilde. Burası yaklaşık 1000 yıllık bir köy, 4 yıllık belediye başkanlığım döneminde bu 24'üncü sel felaketi" dedi.
Sel taşkınında zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hem selamları hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Bakan Pakdemirli, yılda ortalama 10 kilogram yağış alan bir bölgenin bir defada 50 kilogram yağış aldığı zaman böyle sel felaketleri yaşandığını söyledi. Sel ve su taşkınının ne zaman geleceğinin belli olmadığına dikkati çeken Pakdemirli, “Devletimiz tüm kurumlarıyla burada. Herkes yoğun çalışmalar içerisinde ve bir an önce normal hayatlarınıza dönmeniz için yoğun çaba gösteriyoruz. 610 dekar alanda zarar gözüküyor ve zarar tespitleri de devam ediyor. 21 hayvan telef olmuş. Kimse endişe etmesin. 10 günde tüm zararlar tespit edilecek ve devlet yaraları sarmak ve şefkatli kollarıyla vatandaşını sarmak için buradadır. Kesin sonuçlar çıkınca devlet ne gerekiyorsa yapacaktır" diye konuştu.
Afetin hemen ardından bölge çiftçisinin kredi borçlarının ertelenmesine yönelik hemen talimat verdiğini belirten Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne borcu olan vatandaşlarımızın borçları ertelenecek ve vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde başvurularını yapmaları gerekiyor. Bir musibet bin nasihattan iyidir derler ya, musibetler gelmeden ders almalıyız ve özellikle TARSİM konusunda duyarlı olmak gerekiyor. Tarım sigortalarınızı yaptırın arkadaşlar. Eğer gece kafanızı yastığa koyup rahat uyumak istiyorsanız tarım sigortalarını yapın, az bir bedel ödüyorsunuz ama zararı oluştuğunda karşılanıyor. Tarım sigortaları çok önemli."
ORDU'DA FINDIK ZARARI 1200 TON
Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, “Ordu'yla ilgili ilk tespitlerimizde 950 çiftiyle görüşülmüş ve 600- 700 ton civarında fındıkta zarar gözüküyordu. Dün aldığımız bilgiye göre 2 bine yakın çiftçiyle görüşüldü ve bu zararın 1100- 1200 ton civarında olabileceği gözüktü. Bir hafta- 10 gün içerisinde kesin rakamları tespit edebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden Ordu ile ilgili de biraz daha sabırla bekleyelim. Üreticimizin her türlü kaybı orada da devlet tarafından karşılanacak" dedi.
Çizmelerini giyip seralara giren Bakan Pakdemirli, üreticilerden sel felaketi sırasında yaşananlarla ilgili bilgi aldı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli, selin vurduğu Kumluca'daBakan Pakdemirli, selin vurduğu Kumluca'daBakan Pakdemirli, selin vurduğu Kumluca'daBakan Pakdemirli, selin vurduğu Kumluca'da

PARTNERÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştüÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştü
Bodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafetiBodrum'da Gülsin Onay ve Alexander Markov'dan müzik ziyafeti
Otizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısıOtizmli Ege'nin YKS'de dikkat çeken başarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

En acı kutlama!

En acı kutlama!

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.