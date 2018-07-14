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Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

VALİLİĞİ VE PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

VALİLİĞİ VE PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Bakan Bekir Pakdemirli, ardından Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililere seslenen Pakdemirli, "Ben senelerdir teşkilatın içindeyim. İlk Anadolu seyahatimiz ne olsun denilince, İzmir olsun dedik. Milletvekillerimiz de destek verdi, vakit çalışma zamanı, vakit Türkiye zamanı. Ben seçimden sonra çizmelerimi giydim ve tarlaya gittim, fotoğraf paylaştım ve 'Vakit çalışma zamanı' dedim. Elimizdeki, ayağımızdaki prangalar gitti. Ne iş yaptığınızın önemi yok. Yaptığınız işe önem verin, önem verdikten sonra o işi iyi yaparsanız bir yerlere gelirsiniz. Biz de hayat boyu babamızı örnek almaya çalıştık, ne görev verilirse başaralı olmaya çalıştık. İzmir için belirlenen 35 proje için Meclis Başkanımızla birlikte çalıştık. İzmir'i iyi anlayacak, iyi okuyacak isimlere ihtiyacımız var. Çok başarılara imza attık. 21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olabilir. Ben dünyayı dolaşabilirim, ama İzmir'den başka dinlenecek bir kent göremiyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Çak çalışmamız lazım" dedi.

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