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Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de, bakanlığıyla ilgili sektör temsilcileriyle Kaya Termal Otel'de bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (3)

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de, bakanlığıyla ilgili sektör temsilcileriyle Kaya Termal Otel'de bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, "Türkiye artık başkanlık sistemiyle yönetiliyor ve eskisi gibi ayaklarımızda ellerimizde prangalar yok. Çiçeği burnunda bakan olarak söylüyorum, çok şey fark etti. Bürokrasimiz azalacak. Çok daha hızlı olacağız. Yeni sisteme en çabuk bakanlık bürokratları alışacak" dedi.
İzmir'in önemli bir ihracat kenti olduğunu da söyleyen Bekir Pakdemirli, "Daha fazla gelir getirmemiz lazım. Toprağı olmayan ülkeler bile bizden daha fazla iş yapıyorlar. Konya kadar toprağı olan bir ülke bile Türkiye kadar milli gelir elde ediyor. Bizim de daha iyi gelir elde etmemiz lazım. Kamuya da özel sektör mantığını getirmek için özel sektörden personel alımı da olacak. Kamu daha hızlı ve daha efektif olacak. Bakanın 15 tane danışmanı olacak, ama bakanla gelip bakanla gidecek" diye konuştu.
Bakan Bekir Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çalışma prensimiz; zoru hemen başaracağız olacak. Böyle iddialı olmak zorundayız. Üreticiyi ne olursa olsun ezdirmemenin yolunu bulmamız lazım. Sorunları birer birer ele alıp çözmeye başlayacağız, beni her yerde göreceksiniz. Her yerde ben mutlaka sizlerle beraber olacağım. Yeni sistemde çok daha iyilerini yapmak zorundayız. Yapmaz isek millete, üreticiye, tüketiciye karşı sorumluluklarımız var. Bunları spekülasyonlardan uzak tutmamız lazım. Tarım ihtisas bölgeleri konuşuluyor, tekrar tekrar bunların üzerinde durmamız lazım. Hemen talimat vereyim bürokratlarıma, tarım ihtisas bölgeleri için çalışalım, farklı gelir imkanlarını bulmamız lazım. En önemlisi köylerde yaşayan insanlarımız. En önemli bilgiler sizlerden gelecek."
Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından sonra toplantı basına kapalı yapıldı.

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Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (3)Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (3)Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (3)

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