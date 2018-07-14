Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (3)

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de, bakanlığıyla ilgili sektör temsilcileriyle Kaya Termal Otel'de bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, "Türkiye artık başkanlık sistemiyle yönetiliyor ve eskisi gibi ayaklarımızda ellerimizde prangalar yok. Çiçeği burnunda bakan olarak söylüyorum, çok şey fark etti. Bürokrasimiz azalacak. Çok daha hızlı olacağız. Yeni sisteme en çabuk bakanlık bürokratları alışacak" dedi.

İzmir'in önemli bir ihracat kenti olduğunu da söyleyen Bekir Pakdemirli, "Daha fazla gelir getirmemiz lazım. Toprağı olmayan ülkeler bile bizden daha fazla iş yapıyorlar. Konya kadar toprağı olan bir ülke bile Türkiye kadar milli gelir elde ediyor. Bizim de daha iyi gelir elde etmemiz lazım. Kamuya da özel sektör mantığını getirmek için özel sektörden personel alımı da olacak. Kamu daha hızlı ve daha efektif olacak. Bakanın 15 tane danışmanı olacak, ama bakanla gelip bakanla gidecek" diye konuştu.

Bakan Bekir Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü: