Bakan Pakdemirli, tarlada tarım işçileri ile kahvaltı yaptı (3)

ÜZÜM TÖRENİNE KATILDI Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa sultani çekirdeksiz üzüm sezonunun açılışı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru üzüm alım törenine katıldı. Törene Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra 22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan ile üreticiler katıldı. Bakan Pakdemirli törende üzüm rekoltesini açıkladı. Çekirdeksiz kuru üzümde Türkiye'nin dünyada saygın bir yeri olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Manisa toplam üzüm üretim alanının yüzde 20'sine sahip. Türkiye'de toplam yaş üzümün 3'te 1'ini Manisa üretiyor. Kuru üzümün de yüzde 87'si buradan çıkıyor. Dünyada 77 milyon ton kuru üzüm üretiliyor. Türkiye bağ alanı olarak 5'inci, rekolte olarak 6'ncı sırada. Geçen yıl yaş üzümümüz 4.2 milyon ton, kuru üzümümüz de 310 bin ton civarındaydı. Fındıktan, zeytinden sonra üzüm 3'üncü sırada geliyor. Üzümün dışında pamukta da iyi gidiyoruz. Onda da ithalata bağımlılığımız azalıyor. Manisa'da epey bir alanda pamuk da ekilmeye başlandı" dedi. ÜZÜM REKOLTESİNİ AÇIKLADI Kuru üzümde ihracatın geçen yıl 270 bin ton, yaş üzümde ise 2 bin 786 ton olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, yine geçen yıl 604 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "2017'nin 7'nci ayında 4.1 TL olan fiyat, bugün Rabbime şükürler olsun 6.9 TL. Yani şu an iyi bir noktadayız. Üzümde fiyatımız yüzde 68 artmış. 2018 rekoltemizde, aşağı yukarı yüzde 14 kayıp olacak gibi gözüküyor. 2017'deki 310 bin ton kuru üzüme karşılık, aşağı yukarı 261 bin ton olacak gibi gözüküyor. 1 milyon 45 bin ton civarında da üzümümüz var gözüküyor. Fiyatlar normal ve iyi. Üreticiyi tatmin eder vaziyette. Herhangi şekilde üretici aleyhine durum olursa üzüme Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla müdahale ederiz. Üzüm fiyatlarında dengesizlik olursa bu işe müdahale edeceğiz. Her daim hazır bekliyoruz. Fiyat dengesini mutlaka koruyacağız. Destekleri sürdüreceğiz." ARINÇ, NASREDDİN HOCA FIKRASINI HATIRLATTI Törende konuşan 22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ise Manisa'nın kendisi için önemli bir şehir olduğunun vurgulayıp, şöyle dedi: "2009'dan 2016'ya kadar başbakan yardımcısı olarak bulundum. Tarım Bakanlığı konusunda zaman zaman ben tarımı temsil eden büyük bir nüfus yoğunluğunun, ihracatımızda önemli yer tutan sektörümüzün temsilcisi olmak durumundaydım. Tarım bakanları ile Manisa'ya çok geldim. 2013 veya 2014'te tarım bakanımız Bakanlar Kurulu'nda sunum yaptı. Ben soru sordum. Ortada bir paradoks var. Ben Manisa'ya geliyorum, başka şehirlere gidiyorum, tarım sektöründen şikayetler alıyorum. O zamanki hesapla 12 milyar tarıma destek vermişiz bir yılda. 'Bakanım, 12 milyar destek veriyorsak Nasreddin Hoca fıkrasını hatırlayın; 'Kedi buysa ciğer nerede, ciğer buysa kedi nerede?' Bu kadar destek verdiysek neden çiftçi mutlu değil? Yanlış mı verdik acaba? Bana göre çelişki olan bu konu izah edilemedi." '259 BİN TON İHRACAT İLE 417 MİLYON DOLAR KAZANILDI' 2017-2018 sezonunda Temmuz sonu verilerine göre Ege Bölgesi'nde toplam 349 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi tescil edildiğini kaydeden Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da konuşmasında, "4 Ağustos tarihli son ihracat raporuna göre gerçekleştirilen 259 bin ton ihracat ile ülkemize 417 milyon dolar kazandırılmıştır. Manisa'da Temmuz raporlarına göre 325 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi tescil edilmiş. Bu miktarla da Ege Bölgesi'nde yapılan üretimin yüzde 93'ü gerçekleştirilmiştir. Yani ülkemize her yıl yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazandıran, üretiminin yüzde 90'dan fazlasının, ihracatının ise yüzde 85'ten fazlasının Manisa'da gerçekleştirildiği bu milli gelir kaynağının alt yapısında; Manisalı üreticilerimizin, tüccarlarımızın, ihracatçı işletmelerimizin ve ilgili kurumlarımızın yoğun emek ve ortak çabaları yer alıyor" dedi. BAKANA İKİ TALEP İLETTİ Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özkasap, Bakan Pakdemirli'den iki talepleri olduğunu da belirtip, şöyle devam etti: "Birincisi; okul üzümü projesinin uygulanabilir hedeflerle devam ettirilmesi. Kısaca; iç tüketim alışkanlığının artırılması ve sağlıklı yeni nesiller yetiştirilmesi amaçlarıyla Manisa'daki pilot uygulama sonrasında ülkemiz geneline yayılan projenin, kamu spotları ve diğer farkındalık oluşturma çalışmaları da yeniden devreye alınarak sürdürülmesini talep ediyoruz. İkinci talebimiz ise Manisa sultani çekirdeksiz üzümü adıyla coğrafi işaret tescili alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde borsamız tarafından başlatılan ve önümüzdeki aylarda sonuçlanacak olan sürece bakanlığımızın da katkı sağlamasıdır. Çünkü yüzde 90 oranındaki üretimin; tatil nedir bilmeden, kışın soğukta, yazın 40 derece sıcakta emek ve alın teri buradayken, Manisa sultani üzümü artık bölgesel bir isimle ya da farklı şehir isimleriyle anılmamalıdır." Bakan Pakdemirli, Başkan Özkasap'ın talepleriyle ilgili bürokratlarına talimat verdiğini ifade etti. Konuşmaların ardından ilk kuru üzüm satışı açık artırma usulü ile gerçekleştirildi. Saruhanlı ilçesi Taşdibi Mahallesi'nden üzüm üreticisi Ahmet Karabacak'a ait ilk kuru üzüm kilosu sembolik olarak 300 lirayla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı. Daha sonra ilk üzüm hasadını borsaya getiren üretici Ahmet Karabacak'ın ürünleri sergilendi. İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)