HABER

Bakan Pakdemirli tarlada tarım işçileri ile kahvaltı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Akhisar ilçesinde domates tarlasında işçilerle bir araya geldi, birlikte yer sofrasında kahvaltı yapıp, sorunlarını dinledi.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA) TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Akhisar ilçesinde domates tarlasında işçilerle bir araya geldi, birlikte yer sofrasında kahvaltı yapıp, sorunlarını dinledi. Çeşitli programlara katılmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar ilçesindeki Akselendi Ovası'nda incelemelerde bulundu. Tarım işçileri Pakdemirli için, yere domateslerle 'Hoşgeldin' yazıp, bir de Türk bayrağı yaptı. Burada domates tarlasında çalışan kadın işçilerle görüşen Pakdemirli, onlarla yer sofrasında kahvaltı yaptı. Pakdemirli, bir süre sohbet ettiği tarım işçilerinin sıkıntılarını dinledi. Tarlada çalışan kadınlar, 14 kilo domatesten 1 kilo kuru domates elde ettiklerini anlattı. Kuru domateslerin de ABD ve İtalya'ya ihraç edildiğini söyledi. Ardından tarlada domates toplayan işçilerin yanına geçen Bakan Pakdemirli, burada bir süre traktör kullandı. Bakan Pakdemirli'ye AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, içinde yöreye özgü zeytin ve zeytinyağı bulunan bir hediye takdim ederken, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupayı da müzesine götüren Süper Lig temsilcisi Akhisar Belediyespor'un formasını hediye etti. Bakan Pakdemirli, daha sonra Manisa şehir merkezine gitmek üzere ilçede ayrıldı.

PARTNERDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyorDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyor
Yol yapım işçisi, şantiyeden esinlenip bu evi yaptıYol yapım işçisi, şantiyeden esinlenip bu evi yaptı
Yatağa ve solunum cihazlarına bağlı Yusuf, yardım bekliyorYatağa ve solunum cihazlarına bağlı Yusuf, yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak ve Mardin'de operasyon!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

PKK kampında iğrenç olay! Murat Karayılan hakkındaki iddia kan dondurdu

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Uzay gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta Isparta'da

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Ordu'daki sel felaketi için son dakika açıklama!

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Wattozz’un fotoğrafları paylaşıldı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

Nagehan Alçı, 'Yerel seçimler Ekim 2018'e alınmak zorunda' dedi, nedenlerini sıraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.