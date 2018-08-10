Bakan Pakdemirli, tarlada tarım işçileri ile kahvaltı yaptı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Akhisar ilçesinde domates tarlasında işçilerle bir araya geldi, birlikte yer sofrasında kahvaltı yapıp, sorunlarını dinledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar ilçesindeki Akselendi Ovası'nda incelemelerde bulundu. Tarım işçileri Pakdemirli için yere domateslerle 'Hoşgeldin' yazıp, ay yıldız oluşturdu. Burada domates tarlasında çalışan kadın işçilerle görüşen Pakdemirli, onlarla yer sofrasında kahvaltı yaptı. Pakdemirli, bir süre sohbet ettiği tarım işçilerinin sıkıntılarını dinledi. Tarlada çalışan kadınlar, 14 kilo domatesten 1 kilo kuru domates elde ettiklerini anlattı, kuru domateslerin de ABD ve İtalya'ya ihraç edildiğini söyledi. Ardından tarlada domates toplayan işçilerin yanına geçen Bakan Pakdemirli, burada bir süre traktör kullandı.

Bakan Bekir Pakdemirli'ye Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı ve Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, zeytin ve zeytinyağı takdim etti. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Süper Lig temsilcisi Akhisar Belediyespor'un formasını Pakdemirli'ye hediye etti.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Manisa kent merkezine gitmek üzere ilçede ayrıldı.