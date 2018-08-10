Bakan Pakdemirli tarlada tarım işçileriyle kahvaltı yaptı

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Akhisar ilçesinde domates tarlasında işçilerle bir araya geldi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Manisa'ya gelen Pakdemirli, Akhisar ilçesi Akselendi Ovası'nda incelemelerde bulundu. Burada domates tarlasında çalışan kadın işçilerle görüşen Pakdemirli, onlarla yer sofrasında kahvaltı yaptı.
Pakdemirli, bir süre sohbet ettiği işçilerin sıkıntılarını dinledi.
Daha sonra Manisa'ya hareket eden Pakdemirli, yolda gördüğü tarlalarda çalışan işçilerle görüştü, traktör kullandı.
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