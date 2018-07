Pakdemirli, bu mücadeleyle halkın, demokrasiye, bağımsızlığa, birliğe kasteden her tür düşmanca girişime fırsat vermeyeceğini ve bu tür hain saldırılar karşısında canını feda etmekten çekinmeyeceğini tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tarihe altın harflerle yazılmış gün olan 15 Temmuz'un, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanması, ülkemiz için büyük anlam ifade etmektedir. Çünkü siyasi basiretiyle güven ve istikrarın devamı yönünde kararlılığını her daim ortaya koyan milletimiz aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde ülkesine kasteden tüm düşmanlara haddini bildirmekten çekinmeyeceğini göstermiştir. Dolayısıyla o gece, Çanakkale ruhuyla şanlı direniş ve dirilişin destanını bir kere daha yazan bir milletin mensubu olmaktan her vatandaşımız gibi ben de büyük onur ve gurur duyuyorum. Önümüzdeki yeni dönemde Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda demokrasimizi ve birliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Her alanda ortaya koyacağımız hamlelerle ülkemizi şahlandıracak, 'Güçlü ve Lider Ülke Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz inşallah. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, ülkesi, milleti, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."